Singen Lutherjahr war in Singen ein ökumenisches Fest

Pfarrerin Andreas Fink von der Lutherkirche blickt auf Reformationsjubiläum 2017, das ihrer Meinung nach eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit Luthers Leben und Werk gebracht habe.

Singen – Nach diesem Jahr dürfte jeder wissen, wer Martin Luther war. Die evangelische Luthergemeinde in Singen feierte 500 Jahre Reformation als ökumenisches Jubiläum. Pfarrerin Andrea Fink hatte sich vor dem Festjahr, das vom 31. Oktober 2016 bis zum Reformationstag 2017 ging, intensiver mit Leben und Werk Luthers auseinandergesetzt. "Wir wollten nicht nur geschichtlich an das Thema rangehen, sondern mit der Frage: Was hat uns das heute zu sagen", erklärte sie. Vor allem waren von Anfang an die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) und damit alle Konfessionen in die Planungen eingebunden. "Die Ökumene funktioniert in Singen sehr gut, es gibt eine große Verbundenheit", sagte Fink. Das zeigte der Auftaktgottesdienst mit einer Dialogpredigt mit Pfarrer Lichtenberg und der Abschlussgottesdienst mit sechs Geistlichen.

Als besondere Ereignisse ist der Pfarrerin dieser Gottesdienst mit über 500 Besuchern und einer tollen Zusammenarbeit auch auf musikalischer Ebene als "Riesengemeinschaftswerk" und die Museumsnacht in Erinnerung. An diesem Abend machten die Künstler Antonio Zecca, Reinhard Stehle und Pete Delgado die 95 Thesen Luthers in einer multimedialen Installation hörbar und sichtbar. "Das war eine eindrückliche Performance, die die Botschaft Luthers zu einem spirituellen Erlebnis machte", erinnerte sich Fink. Auch die große Tafel für ein "White Dinner", die als Zeichen des ökumenischen Miteinanders die Luther- mit der Peter-und-Paul-Kirche verbinden sollte, war ein positives Erlebnis. Obwohl sie wegen des Regens ausfallen musste. "Wir haben im Vorfeld weiße Tischdecken gesucht und haben Unmengen von Tischwäsche bekommen, die die Rebwieber passend zusammengenäht haben", erzählte die Pfarrerin.

Allein diese Kontakte waren toll, die Tischwäsche komme auch jetzt zum Einsatz und die Idee des "White Dinner" sei nicht aus der Welt. Aber auch die Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk, der Jugendgottesdienst beim Hohentwielfest, ihr Luthervortrag und der Kindertag zu Luther bleiben in guter Erinnerung.

Das Reformationsjahr war nicht nur ein Fest, dass Luther oberflächlich fassbar gemacht habe. Es habe eine echte inhaltliche Auseinandersetzung gebracht. Sie zeige, dass Luthers Leben und Werk heute noch aktuell sei. "Luther hatte den Mut, etwas anzupacken und Veränderungen in die Wege zu leiten", sagte Fink. Die Kirchen stünden vor großen Herausforderungen, sie verlören an Bedeutung und müssten sich die Frage stellen: "Wie wollen wir uns positionieren?" Es gehe um eine überkonfessionelle Zusammenarbeit, um die Gesellschaft und die menschliche Gemeinschaft gut mitzugestalten. Luther habe auf die Vernunft der Leute, auf Bildung gesetzt und die Religion im Leben verankert. Er wollte eine aufgeklärte Religion, die Menschen sollten sich selbst Gedanken machen. Heute werde man oft nur über die Leistung definiert, Luther sah die Würde und den Wert des Menschen als unverlierbar an. Gleichzeitig führe er vor Augen, dass das Leben ein Geschenk sei, nichts worauf man Anspruch hätte. Das helfe die Augen für die zu öffnen, denen es nicht so gut gehe.

So geht's weiter

Das Festjahr zu 500 Jahre Reformation hat am 31. Oktober seinen offiziellen Abschluss gefunden, doch einige Projekte reichen noch ins kommende Jahr hinein. Ein Luther-Musical mit dem Kinderchor von Peter und Paul und Kindern der Luthergemeinde unter der Leitung von Elisabeth Paul soll am 29. April aufgeführt werden. Anfang Oktober ist außerdem eine dreitägige Lutherreise nach Wittenberg geplant, die Dietmar Vogler organisiert hat.