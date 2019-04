Singen vor 1 Stunde

Live-Blog vom Wirtschaftsforum in Singen: Unternehmer diskutieren über digitale Zukunft

Das achte Wirtschaftsforum in der Stadthalle Singen steht in diesem Jahr unter dem Titel "Nicht reden, machen! Einfach digital!". Mit dem Journalist, Blogger und Autor Sascha Lobo steht am Abend einer der prominentesten Internet-Experten Deutschlands auf der Bühne – wir berichten in unserem Live-Blog direkt vor Ort.