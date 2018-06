Singen Lions Club organisiert fünftes Entenrennen: Gummi-Tiere schwimmen für den guten Zweck

7000 Gummi-Tierchen starten am 21. Juli zum fünften Entenrennen des Fördervereins des Lions Club Singen-Hegau.

Bereits zum fünften Mal dreht sich beim Singener Lions-Club alles um kleine, gelbe Gummi-Enten. Die nummerierten Glücksbringer sollen am Samstag, 21. Juli, auf der Aach um die Wette schwimmen und möglichst viel Geld für den guten Zweck sammeln. Mit dem Erlös werden Kultur- und Schulprojekte in Singen und im Hegau gefördert. Zwei Programme seien dabei laut Lions-Pressesprecher Bruno Maier besonders hervorzuheben: "Das Projekt Klasse 2000 setzt sich für die Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention in der Grundschule ein", erklärte er im Rahmen eines Pressegesprächs. "Das zweite Projekt mit dem Namen Lions Quest richtet sich an Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren", so Maier. Dabei gehe es um die Persönlichkeitsentwicklung durch soziales Lernen. "Für die Einnahme der Fördergelder ist das Entenrennen unser Hauptprojekt", betonte Pius Netzhammer, Präsident des Lions-Fördervereins, und fügte hinzu: "Außerdem macht es Spaß, gemeinschaftlich etwas Gutes zu tun und nicht nur den Geldbeutel aufzumachen." Die Organisatoren hoffen deshalb, dass sich viele Menschen an der Aktion beteiligen.

7000 Enten werden am Renntag gegen 15 Uhr an der Scheffelhalle in die Aach geschüttet und schwimmen mit der Strömung zum Ziel an der Musikinsel. In den kommenden Wochen werden Club-Mitglieder auf dem Wochenmarkt, dem Stadtfest, in der Weinhandlung Baumann und bei C+C Netzhammer Lose für die quietschgelben Gummi-Tiere verkaufen. Bei drei Euro pro Los könnte die Veranstaltung bis zu 21 000 Euro für Kinder und Jugendliche im Hegau einbringen. "Unter den wachsamen Augen einer Notarin werden die ersten 100 Enten, die im Ziel ankommen, gesammelt", schilderte Pius Netzhammer den Ablauf. Die Paten der schnellsten Renn-Enten dürfen sich dann über Preise wie einen Zeppelinflug, Reisegutscheine oder ein Stand-Up-Paddle freuen. "Außerdem wird es im Stadtgarten ein Programm mit Musik und Bewirtung geben", kündigte Bruno Maier an.