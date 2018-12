In manchen Wohngebieten im Hegau fühlt man sich derzeit wie im Weihnachtswunderland: Lichterketten ranken sich um Büsche, Bäume, Treppenländer oder über Balkone und Blumenkästen, beleuchtete Rentiere ziehen Schlitten, Lichtertropfen perlen hinter Fenstern, Sterne leuchten und blinken manchmal vielfarbig um die Wette. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, doch der ist so geblendet, dass er selbiges nur zukneifen kann. Es scheint nicht die Devise zu gelten: Weniger ist mehr, sondern mehr ist mehr. Das mag auch an der großen Auswahl an zur Verfügung stehenden Leuchtmitteln liegen. Es gibt sie in allen Größen und Formen, warm-, kaltweiß oder bunt leuchtend. Manchmal findet sich auch Weihnachtsbeleuchtung, wo man sie gar nicht vermutet. Das Bahnhofgebäude in Singen, das hinter der Baustelle liegt und von dem eigentlich gerade nicht so viel zu sehen ist, ist in diesem Jahr mit einer Lichterkette geschmückt. Als wollte jemand sagen: "Hallo, es gibt uns noch, hier hinter der Baustelle."

Zimt und Nelken

Der Glühwein, das hat eine Weihnachtsmarktstudie eines Eventveranstalters ergeben, ist nach wie vor das beliebteste Getränk auf Weihnachtsmärkten. Wer hätt's gedacht! Aber Vorsicht: Im Dezember vergangenen Jahres hat die amtliche Lebensmittelüberwachung in einigen Glühweinproben erhöhte Werte der Schwermetalle Blei und Zink nachgewiesen, berichtet das Verbraucherministerium des Landes. Grund seien beschichtete Glühweinkessel, die ihre Beschichtung beim Erhitzen ins Getränk abgeben. Deshalb sind die Lebensmittelüberwacher auch in diesem Jahr auf den Weihnachtsmärkten unterwegs, so das Ministerium. Vor dem Kauf des Glühweins lohnt sich also ein Blick hinter die Glühweinstandtheke. Stände mit antik aussehenden Kesseln und Wannen sollten gemieden werden. Wenn der Glühwein nicht nur nach Zimt und Nelken, sondern auch leicht metallisch schmeckt, ist es leider zu spät.

Der Preis ist heiß

Oben genannter Eventveranstalter hat sich auch die Mühe gemacht, die Preise für eine Tasse Glühwein in verschiedenen Städten zu vergleichen: In München ist der Glühwein mit durchschnittlich 4,50 Euro am teuersten, in Rostock und Dortmund mit 2,50 Euro am günstigsten. Singen wird in der Untersuchung nicht erwähnt, liegt aber mit 3 Euro pro Tasse im unteren Mittelfeld. Preisbewusste Glühweintrinker können sich in Singen also getrost ein heißes Tässchen gönnen und sich eins ins Fausthandschüchen lachen, dass die Münchner 1,50 Euro mehr bezahlen.