Es war winterlich kalt, als die Frauen vor der Tür der Peter-und-Paul-Kirche zusammentrafen. Sie folgten einem Aufruf des Bundesverbandes der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Alle 450 000 Mitglieder waren eingeladen, mitzumachen und sich an einer Kirchentür zur Klageandacht und zum Gebet zu treffen. Auch die KFD-Pfarrgruppen aus Singen machten mit. Es waren jedoch nicht allzu viele, die KFD-Dekanatsvorsitzende Claudia Graf begrüßen durfte.

"Das Vertrauen in die Kirche und ihre Vertreter ist durch den Missbrauchsskandal vielerorts schwer beschädigt", sagt sie. Die Hoffnung auf Veränderung wolle man aber nicht aufgeben und stattdessen verlangen, dass der jahrzehntelange Macht-Missbrauch umfassend und glaubwürdig aufgeklärt wird. Dabei sollen verkrustete Machtstrukturen innerhalb der Kirche abgeschafft werden, es sollen unabhängige Missbrauchsbeauftragte eingesetzt und auch die kirchliche Sexualmoral müsse reformiert werden.

Reihum wurden Klagepsalmen gelesen, in welchen Gott gebeten wurde, an die Opfer, oft noch Kinder, zu denken, deren Seelen nie mehr heil werden. Anschließend richteten die Frauen den Lichtkegel ihrer Taschenlampen auf die Kirchentür und leuchteten jeden Winkel damit aus, um symbolisch Licht in das Dunkel des Missbrauchs zu bringen. Nichts soll mehr im Verborgenen bleiben. "Viele fragen sich, ob sie überhaupt noch zu dieser Kirche gehören wollen", so Claudia Graf. Das jahrelange Verschweigen und Vertuschen mache fassungslos und untergrabe die Glaubwürdigkeit der Kirche.

Nach einer Schweigezeit reichten sich die Versammelten die Hände und beteten ein "Vater unser". Es folgte ein weiteres Gebet für die Erneuerung der Kirche, danach verteilte Claudia Graf Postkarten, auf denen die Forderungen der KFD formuliert sind. Die unterschriebenen Karten werden eingesammelt und der Deutschen Bischofskonferenz zur Frühjahrsvollversammlung 2019 vom KFD-Bundesverband überreicht.