Frau Knäbler, Sie haben täglich mit Suchtkranken zu tun. Was bedeutet das Wort Sucht für Sie?

Machiavelli sagt: "Süchte sind entgleiste Sehnsüchte des Menschen auf seiner Suche nach Vollkommenheit und Glück." Diese Sehnsucht, etwas Außergewöhnliches zu erleben, hat jeder von uns. Und daraus haben sich auch die Süchte nach Substanzen entwickelt, die es in jeder Kultur gibt. Eine Abhängigkeit von Suchtmitteln zu haben, bedeutet auch, nach einem inneren Zwang zu handeln und eine bestimmte Substanz unkontrolliert und hemmungslos einnehmen zu müssen.

Wie geht das genau vonstatten? Warum entwickelt jemand eine solche Sucht?

Für die Entwicklung einer Abhängigkeit spielt die individuelle Reife, das Umfeld und die körperliche Entwicklung eine Rolle. Entscheidend ist oft das Aufwachsen. Viele unserer Dauerklienten konnten sich nicht in einem beschützenden Umfeld entwickeln. Wenn ein Mensch schon in früher Kindheit lernt, dass er in schwierigen Situationen alleingelassen wird, dass er Übergriffigkeit, Unberechenbarkeit oder Gewalt schutzlos ausgeliefert ist – dann wirken sich diese Erfahrungen aus. Psychisch, sozial und körperlich.

Viele unserer Klienten haben einen Mangel an Selbstvertrauen, ihnen fehlt die Erfahrung, Probleme lösen zu können. Drogen installieren einen Schutzdamm vor tief liegenden Ängsten und beruhigen kurz nach der Einnahme. So ist Sucht immer auch als ein Selbstheilungsversuch zu verstehen – der aber zum Scheitern verurteilt ist, weil die Ursachen zugeschüttet und nicht behandelt werden.

Welche Rolle spielt die Gesellschaft?

"Die Gesellschaft ist schuld" – davon sind nicht wenige unserer Klienten überzeugt. Sie erleben sich in einer Opferposition. Und die Gesellschaft nimmt tatsächlich Einfluss auf das Individuum. Faktoren, wie Arbeitslosigkeit, Technologisierung, Heuchelei der Politiker, Rassismus oder Leistungsdruck sind mitverantwortlich für Drogenkonsum. Wenn ich höre, wie die Stundenpläne unserer Kinder aussehen, graut es mir. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Bedeutung freie Zeit für die Entwicklung von Heranwachsenden hat und welchem Leistungsdruck Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind.

Zur Ruhe kommen, ist wichtig! Ich höre oft von unseren jugendlichen Klienten: „Wir chillen zusammen“ – meistens bedeutet das: „Wir kiffen zusammen“. Vielleicht ein Versuch zur Ruhe zu kommen, den man sonst nicht eingeräumt bekommt. Erschreckend finde ich, dass junge Mädchen mit 14, 15 Jahren sich betrinken, danach Cannabis konsumieren und dann auch noch Amphetamine zu sich nehmen – alles an einem Abend. Wenn Jugendliche auf eine solche Weise versuchen, ihrem Alltag zu entfliehen, müssen wir uns schon fragen: Wie leben wir eigentlich?

Auch die Singener Kriminalstatistik zeigt: Cannabis bleibt die Droge Nummer eins, während der Konsum von Amphetaminen zunimmt.

Nicht nur in Singen – im ganzen Landkreis. Amphetamine sind eine günstige leistungssteigernde Droge. Ihre Attraktivität sagt etwas über unsere gesellschaftlichen Werte aus. Wenn ein Jugendlicher Drogen konsumiert bedeutet das für mich: Ruf nach Hilfe. Da ist ein Mensch in Not, dem geholfen werden muss.

Was sollten Eltern und Lehrer tun, wenn Jugendliche zu Drogen greifen?

Anrufen. Es gibt nicht nur unsere Beratungsstelle, sondern ein reichhaltiges Netzwerk mit tollen individuellen Angeboten. Es gibt auch einen Sucht-Notruf. Und generell gilt: Sprechen. Dem Betroffenen sagen: „Ich nehme wahr, du bist anders drauf. So gefällst du mir nicht. Was ist los?" Klientinnen haben mir schon berichtet, dass sie während ihrer Schulzeit Lehrer hatten, die ihr Verhalten einfach ignoriert haben. Sie durften zum Beispiel zu spät kommen, ohne, dass es Konsequenzen gab. Irgendwann dachten sie sich dann: „Dem ist es sowieso egal!“ Die Folge war, dass sie noch mehr gekifft haben, sogar direkt vor Unterrichtsbeginn – natürlich auch, um eine Reaktion zu provozieren.

Es wird also grundsätzlich zu wenig kommuniziert?

Drogen sind immer noch ein Tabuthema. Meine Botschaft ist: Man darf über Sucht und Sehnsucht reden, man darf über Konflikte sprechen und vor allem: Man darf das eigene Scheitern thematisieren. Jugendliche bekommen zu oft vermittelt, dass sie nicht scheitern dürfen. Das ist etwas, was wir Ältere ihnen mitgeben können: Jeder scheitert auch mal. Scheitern gehört zum Leben dazu.

Sie arbeiten sowohl in Konstanz als auch in Singen. Beobachten Sie Unterschiede, was den Drogenkonsum angeht?

In Singen habe ich den Eindruck, dass es viel Mischkonsum gibt. Medikamenten-Missbrauch spielt ebenfalls eine Rolle. Zum Beispiel Lyrica – ein Medikament, das bei Epilepsie und Angststörungen eingesetzt wird, häufig aber von Drogenabhängigen konsumiert wird. Das höre ich aus Konstanz weniger. Tendenziell greift man dort eher auf aufputschende leistungssteigernde Drogen zurück.

Was es aber, glaube ich, immer weniger gibt, ist der klassische Heroin-Junkie, wie er noch vor 40 Jahren präsent war. Ich erfahre immer weniger von intravenösem Konsum. Da hat das Substitutions-Programm auch vieles verbessert. Deshalb ist es sehr schade, dass nur wenige junge Hausärzte bereit sind, Substitutions-Patienten zu betreuen.

Sehen Sie noch weiteren Verbesserungsbedarf im Umgang mit Abhängigen?

Zu oft werden sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Manchmal denke ich, man hat da immer noch die Bilder aus "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" vor Augen. Aber auch allgemein sieht man, dass Menschen, die sowieso schon benachteiligt sind, noch weiter ausgegrenzt werden. Jetzt, wo das neue Einkaufszentrum nach Singen kommt, fliegt zum Beispiel die Bewährungshilfe aus dem Stadtzentrum heraus und wird ins Industriegebiet umgesiedelt. Aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung.

Was würden Sie sonst noch anders machen, wenn Sie die entsprechenden Fördermittel hätten?

Toll wäre zum Beispiel, wenn wir ein Dauerprojekt für die Kinder unserer Suchtkranken ins Leben rufen könnten. Vielleicht ein Garten-Projekt – einfach damit diese Kids in ein anderes Erleben kommen, ihre Heimat erfolgreich mitgestalten können und gesehen werden. Wichtig wäre aber auch, die Arbeitsbedingungen für das Jugendamt zu verbessern. So, dass man Familien in Schwierigkeiten über einen längeren Zeitraum effektiv helfen kann.

Sie selbst sind über die Klienten täglich mit traumatischen Erlebnissen konfrontiert. Wie gehen Sie damit um? Können Sie nach Arbeitsschluss einfach abschalten?

Ich habe irgendwann gelernt, zu achten, dass es Schicksale gibt. Ich kann diese Schicksale respektieren, wertschätzen und besprechbar machen, aber ich kann sie nicht ändern. Was mir Hoffnung macht, sind die Erfolgserlebnisse. Wenn man spürt, wie sehr es befreit, wenn sich jemand öffnet, neugierig auf das Leben und Entwicklung wird. Zu sehen, dass Menschen, die viel Leid erfahren haben, wieder Zuversicht und Freude ausstrahlen. Umgekehrt muntert es mich nach einem anstrengenden Arbeitstag auf, wenn ich Familien sehe, die glücklich mit ihren Kindern spielen.

Wenn ich sehe, wie die Zwerge quietschvergnügt auf dem Fahrrad unterwegs sind. Aber, klar, gibt es Dinge, die sich nach Feierabend nicht einfach wegwischen lassen. Eine Kunst ist es, Gegenbilder zu erzeugen und die große Bandbreite des Lebens in die Gegenwart zu holen. Die Natur genießen, auf dem Bodensee paddeln, sich mit Freunden treffen, gemeinsam kochen, im Winter ins Kino gehen. All das hilft, um aus dem Grübeln herauszukommen und in neues Erleben zu kommen.

Fragen: Daniel Schottmüller

Zur Person Carmen Knäbler ist die fachliche Leiterin der Drogenberatung im Landkreis Konstanz und teilt ihre Arbeitszeit zwischen den Standorten Singen, Konstanz und Stockach auf. In ihrer beruflichen Laufbahn leitete sie bereits ein Jugendzentrum, baute eine Fachstelle Sucht mit auf und arbeitete im klinischen Bereich. In ihren über 25 Jahren Arbeit mit von Sucht betroffenen Menschen erlebt Carmen Knäbler ein Spannungsfeld zwischen Hoffnungslosigkeit und Wachstum. (das)

