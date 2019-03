"Quo vadis", die zentrale Frage, wohin der Herr Jesus gehen will, wirft weitere Fragen auf. Petrus hat sie gestellt. Wir befinden uns im alten Rom. Die Urgemeinde der Christen sieht sich der Verfolgung ausgesetzt, soll den Löwen zum Fraß vorgesetzt werden. Und Petrus, ihre Leitfigur, hat sich von seiner Gemeinde zur Flucht überreden lassen. Da erscheint ihm Jesus Christus am Kreuz und bewegt ihn zur Umkehr. Reumütig stürzt er sich in den Kampf des Kreuzes und legt sich mit Kaiser Nero an.

Geschichte als Hörerlebnis

Die meisten kennen solche dramatische biblische Szenen aus großen Hollywood-Verfilmungen, vielleicht sogar aus der Bibel. Aber als Oratorium? – Nie gehört. Für die meisten Zuhörer in der fast ausverkauften Singener Liebfrauenkirche gleicht die Begegnung mit diesem Werk einer musikalischen Urgewalt. Der Komponist Felix Nowowiejski hat nichts an dramatischen Effekten ausgelassen. Pauken, Trompeten, Harfen, Glockenspiel und die Orgel erzeugen die unterschiedlichsten Stimmungen von Schlachtruf bis Volksfest. Das Publikum bekommt gewaltig was auf die Ohren. Gleich zu Beginn werden die Besucher von der sehr gut aufgestellten Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz in ein Klangbad geworfen. Rom brennt. Die Musik erzeugt dazu die passenden Bilder. Nach seiner Entstehung zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts wurde das Werk über 200 Mal aufgeführt. Doch dann geriet es in Deutschland in Vergessenheit.

Der Dirigent Andreas Jetter hat das höchst anspruchsvolle Chor- und Orchester-Werk "Quo vadis" für den Bodensee-Madrigalchor ausgewählt. Seit Mai 2016 haben die rund 60 Sänger das komplexe Stück einstudiert. Die lange Probenzeit war wohl nicht nur aus technischen Gründen erforderlich, sondern auch wegen des in weiten Teilen sperrigen Inhalts. Wer schlüpft schon gerne in die Rolle des brutalen Verfolgers? Wer wünscht den Christen den Tod in der Löwenarena? Gewalt und Hass sind omnipräsent in diesem Oratorium. Der Chor muss die Rolle des römischen Volkes übernehmen, das sich als wütender Mob gebärdet. Das erfordert von den Laien beinahe schauspielerische Hingabe. Die Sänger müssen ihrer Stimme eine aggressive Note verleihen. Das braucht enorm viel Kraft und reicht doch nicht immer aus, um sich gegenüber dem großen Orchester zu behaupten. Gleiches gilt auch für die Solisten, die sich zum Teil nur schwer gegen das enorme Getöse der Instrumentalisten durchsetzen können. Ohne Textheft wären die Zuhörer aufgeschmissen.

Irene Mattausch – brillant!

Andreas Jetter liebt das Monumentale. Vielleicht ist das nötig, um die Dramatik zu erzeugen. Doch halt: Die schönsten Momente entstehen in der dritten Szene nach der Pause. Jetzt stellen die Chorsänger die verfolgte Christengemeinde dar und singen A-cappella-Choräle eines klassischen Gottesdienstes mit einem Hauch von Gregorianik. Hier wird die Qualität des Chores erst richtig hörbar. Irene Mattausch brilliert nicht nur mit ihrem schönen Sopran als Lygia (eine Christin), sondern hat auch als Stimmbildnerin die Sänger perfekt vorbereitet. Das zahlt sich nach den kräftezehrenden Volksszenen in den innig gesungenen, zarten Passagen aus. Ein wunderbarer Dialog aus Vorsänger (Szymon Chojnacki, Bass) und dem Chor entsteht. Schließlich stimmt die Orgel mit ein. Man wünschte sich mehr solcher Momente. Doch schon drohen wieder die Verfolger mit militärischem Getöse. Petrus, mit großem Stimmumfang gesungen von Markus Volpert (Bariton), scheint als Leitfigur der Christen verloren und wird zur Flucht ermuntert. Das junge Christentum ist in Gefahr. Doch schließlich – nach der Jesus-Erscheinung – wendet sich das Blatt und der Glaube obsiegt. Das feiert Nowowiejski mit einem achtstimmigen Schlusschor.

Begeistert reißt es die Zuhörer von den Bänken. So viel Dramatik bricht sich in einem lang anhaltenden Applaus Bahn. Erleichterung auch bei den Sängern, die dieses musikalische Theater wacker gemeistert haben. Einige sind bei der Erarbeitung der schweren Kost über ihren Schatten gesprungen. Am Ende siegt die Begeisterung über den gemeinsam erzielten Erfolg.