Das denkmalgeschützte Vordach wurde von einer Spezialfirma per Kran abgetragen und auf den Parkplatz des Waldfriedhofes gebracht. Die Mitarbeiter des Bauhofs Singen sperrten der Platz großräumig ab, da der Vorfall reges Interesse der Bürger hervorrief, so die Polizei in ihrem Pressebericht.