von SK

Die hiesige Grünen-Abgeordnete Dorothea Wehinger fordert besseren gesetzlichen Schutz für Suchtgefährdete bei Online-Spielen. Hier müsse die Bundesregierung mehr tun, sagte sie bei einem Besuch in der Singener Fachstelle Sucht. Dort traf sie sich mit Experten zu einem Fachgespräch ging es um das Thema Suchtprävention. Dies berichtet Wehingers Singener Wahlkreisbüro in einer Pressemitteilung.

Wehinger und Josha Frey, suchtpolitischer Sprecher der Landtagsfaktion, kamen dabei mit Fachleuten der Suchtberatungsstellen aus der Region zusammen.

„Warum nicht alkoholfreier Sekt?“

„Das Thema Sucht betrifft Menschen aus alles sozialen Schichten unserer Gesellschaft und wird dennoch immer noch weitgehend tabuisiert“, so Wehinger, die dieses Gespräch initiiert hatte, laut Presseinfo. Bei dem Austausch wurde demnach von allen Beteiligten einhellig bestätigt, wie wichtig die früh einsetzende Prävention ist.

Lars Kiefer, Leiter der Fachstelle Sucht, berichtete von der Arbeit in der Suchtprävention und plädierte für weitreichendere Werbeverbote: “Gerade bei Alkohol und Nikotin müsste besser gegengesteuert werden über Verbote und Kontrollen. Das gilt auch für Spielhallen.“

Anderer Umgang mit Alkohol gehört dazu

Zur Suchtprävention gehöre ein anderer Umgang mit der Gesellschaftsdroge Alkohol, war die Meinung der Fachleute. Noch immer werde Alkohol verharmlost und gehöre ganz selbstverständlich auch bei öffentlichen Anlässen dazu. „Es gibt genügend Alternativen – warum werden nicht auch alkoholfreier Sekt und leckere Säfte angeboten?“, meinte Wehinger.

Josha Frey verwies auf vom Land geförderte Programme. So habe Singen für 2019 im Rahmen der kommunalen Alkoholprävention 20 000 Euro erhalten. Als besonders gefährdet gelten Kinder aus suchtbelasteten Familien. Für diese Kinder bietet die Fachstelle Sucht in Singen mit der Gruppe „Aufwind“ Unterstützung an.

Bei kommunalen Suchthilfenetzwerken gibt es nach Aussage der Fachleute großen Bedarf an Ärzten für die Substitution bei Drogenabhängigen und für die psychosoziale Versorgung. Vor allem nach stationären Behandlungen gebe es Lücken in der Anschlussversorgung.