Das Landratsamt hat für die geplante Radschnellverbindung zwischen Konstanz, Radolfzell und Singen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Die Öffentlichkeit soll darüber bei drei Veranstaltungen informiert werdent: Am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Milchwerk Radolfzell, am Donnerstag, 24. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus in Singen und am Dienstag, 29. Oktober, ebenfalls um 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Konstanz. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich. Dies kündigte das Landratsamt in einer Pressemitteilung an.

Land fördert die Studie

Um den Trend zur Nutzung des Fahrrads zu unterstützen, ließ der Landkreis Konstanz ein kreisweites Radverkehrskonzept erarbeiten. Im Frühjahr 2019 beauftragte das Landratsamt die Planungsbüros VIA eG und brenner Bernard GmbH mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung zwischen Konstanz, Radolfzell und Singen. Die Studie wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert.

Laut der Mitteilung verstehen sich Radschnellverbindungen als ergänzendes Angebot zum übrigen Radverkehrsnetz und richten sich insbesondere an Pendelnde, die im Alltag hohe Entfernungen mit dem Fahrrad zurücklegen. Um eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde zu erreichen, sollen Radschnellverbindungen direkt und steigungsarm geführt werden und mit einer besonders glatten Asphalt-Oberflächen ausgestattet sein, die den Rollwiderstand reduziert.

Die Radschnellwege sollen möglichst kreuzungsfrei und vier Meter breit sein, damit die Radfahrer problemlos nebeneinander fahren sowie sich gegenseitig überholen können. Dadurch sollen Pendler aufs Fahrrad gelockt und Straße und Schiene dadurch in Spitzenzeiten entlastet werden.

Bereits Trassenverläufe entwickelt

Die Aufgabe der laufenden Machbarkeitsstudie ist es, unter Berücksichtigung laufender Infrastruktur- und Stadtentwicklungs­projekte sowie naturschutzrechtlicher Belange die Umsetzbarkeit einer solchen schnellen Rad-Verbindung zwischen den Städten Konstanz, Radolfzell und Singen sowie den Gemeinden Allensbach und Reichenau zu prüfen.

Gemeinsam mit einer Steuerungsgruppe, in der neben den Fachämtern des Landkreises Konstanz auch die betroffenen Städte und Gemeinden, mehrere Interessenverbände für Mobilität und Umweltschutz, die Polizei und die Schweizer Nachbargemeinde Kreuzlingen sowie der Kanton Thurgau vertreten sind, wurden bereits erste mögliche Trassenverläufe entwickelt.

Im Rahmen der angekündigten Öffentlichkeitsveranstaltungen erhalten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, diese Trassenvorschläge einzusehen und mit den beauftragten Planungsbüros zu diskutieren.