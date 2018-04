Ladendiebin in der Freiheitstraße gestellt: Mitarbeiter hält die Täterin auf

Einem Angestellten eines Lebensmittelmarkts in der Freiheitstraße ist es gelungen, eine Ladendiebin zu stoppen.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 59-jährige Tatverdächtige am Mittwoch, 4. April, gegen 12.50 Uhr Lebensmittel in ihre Tasche gesteckt. Sie sei dann unter dem Drehkreuz am Eingang des Geschäfts durchgekrochen und habe versucht, davonzulaufen, bevor der Angestellte sie aufhielt.