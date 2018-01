Singen Ladendieb entwendet Hosen in Singener Kleiderladen

Personal bemerkt Diebstahl und kann Tatverdächtigen festhalten. Komplize ist laut Polizei noch auf der Flucht.

Beim Versuch, in einem Modegeschäft in der Ekkehardstraße in Singen mehrere Hosen im Wert von rund 400 Euro zu entwenden, ist am Dienstagmorgen gegen 11.15 Uhr ein 28-jähriger Mann von Mitarbeitern beobachtet, festgehalten und der verständigten Polizei übergeben worden. Seinem unbekannten Mittäter, der die Diebstahlshandlung abgedeckt haben dürfte, gelang laut Polizei die Flucht. Bei dem 28-Jährigen konnte eine für Diebstähle präparierte Tasche aufgefunden werden, in der er die Hosen versteckt hatte. Er und sein noch unbekannter Begleiter stehen im Verdacht, bereits vor einigen Wochen im gleichen Geschäft einen Diebstahl verübt zu haben und diese Handlungen gewerbsmäßig auszuführen. Da der vorläufig festgenommene Tatverdächtige über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, musste er eine Sicherheitsleistung erbringen. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.