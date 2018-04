Singen "Krebs kann ein Weckruf sein"

Sagen Sie mal, Frau Asal, was machen Sie eigentlich im Singener Krebszentrum? Silke Asal hat das Programm Onko-Plus aufgelegt, das Tumorpatienten helfen will, mit der schweren Krankheit umzugehen

Frau Asal, was genau ist Onko-Plus?

Onko-Plus ist ein Angebot für Krebspatienten, das über die wichtige medizinische Behandlung hinausgeht. Die Diagnose 'Sie haben Krebs' ist für die meisten Menschen ein Schock. Sie sehen sich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert und schaffen es nicht, die Krankheit als Weckruf zu verstehen. Mit dem Programm Onko-Plus, das den Menschen als Ganzes sieht, wollen wir neue Perspektiven eröffnen.

Krebs als Chance? Da kämen bei mir auch Zweifel auf. Immerhin ist es nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Das ist in den Köpfen fest verankert. Kein Wunder also, wenn diese Diagnose bei den Menschen Verzweiflung auslöst. Wie wollen Sie das auffangen?

Nicht jede Krebsdiagnose ist ein Todesurteil. Viele Krebsarten, wie zum Beispiel Brust- oder Prostatakrebs, sind gut behandelbar, vor allem wenn sie in einem frühen Stadium entdeckt werden. Noch kann nicht jeder Krebspatient dauerhaft geheilt werden. Verbesserungen bei Vorbeugung, Früherkennung haben aber dazu beigetragen, dass die altersstandardisierte Krebssterblichkeit seit Jahrzehnten zurückgeht. In den letzten zehn Jahren hat sie bei Männern um zwölf Prozent, bei Frauen um sieben Prozent abgenommen. Das geht aus den Krebsstatistiken des Krebsinformationsdienstes hervor. Mehr als die Hälfte aller Patienten kann heute mit dauerhafter Heilung rechnen. Das kann doch Mut machen, auch wenn die Prognose nicht bei jeder Tumorform ähnlich günstig ist.

Wie viele Neuerkrankungen an Krebs werden im Hegauklinikum Singen festgestellt?

Im Schnitt sind es rund 1000 pro Jahr. Am häufigsten betroffen sind Menschen ab den 60. Lebensjahr.

Für die Patienten verändert sich von einem Tag auf den anderen alles. Ein Beratungs- und Behandlungsmarathon beginnt. Manche verlieren in dem Gefühlschaos vielleicht den Lebensmut und die Orientierung?

Genau da setzt das umfangreiche Beratungsangebot von Onko-Plus an. Oft verzichten die Patienten nach der Behandlung auf eine Reha. Wir bieten zum Beispiel individuelle Bewegungs- oder Ernährungsberatung an, Beratungen zum beruflichen Wiedereinstieg oder zur Standortbestimmung. Wir haben Angebote für pflegende Angehörige, stellen Kontakte zu Selbsthilfegruppen her oder bieten Workshops an, die helfen, das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Das kann Lachyoga oder ein Kosmetikseminar sein ebenso wie ein Tanzworkshop. Nicht zuletzt geht es auch darum, wieder Ziele und Visionen zu entwickeln.

Seit wann gibt es das Onko-Plus-Angebot im Hegauklinikum?

Gestartet sind wir im Sommer 2017, nachdem wir unseren schön gestalteten Raum beziehen konnten. Der Künstler Harald F. Müller hat das Farbkonzept gemacht. Wir wollten bewusst eine Atmosphäre schaffen, die sich vom Krankenhaus abhebt. Unterstützt wurden wir dabei vom Lions Club und vielen privaten Spendern.

Sie koordinieren das gesamte Programm. Wie kam es dazu?

Es ist mir eine große Herzensangelegenheit, den Patienten und ihren Angehörigen in einer sehr schwierigen Lebensphase zu helfen. Bei Vielen ist Krebs immer noch ein Tabu. Da heißt es dann: Es wird nicht gestorben. Zum Glück ändert sich das langsam, und die Menschen lernen, offener über ihre Erkrankung zu sprechen. Wir haben verlernt, die Natürlichkeit des Todes in unser Leben einzubeziehen.

Sie sind von Hause aus Kinderkrankenschwester und haben sich ein völlig neues Gebiet erschlossen.

Das war ein Prozess. Ich bin seit 2000 im Singener Krankenhaus, wo ich zunächst als Kinderkrankenschwester begonnen habe. Übers Qualitätsmanagement und die Zertifizierungen bin ich in die Zentren gekommen. Ich habe gemeinsam mit Professor Jan Harder und den anderen Chefärzten das Krebszentrum Hegau-Bodensee aufgebaut.

Ab wann darf sich ein Haus denn als onkologisches Zentrum bezeichnen?

Wir müssen bestimmte Standards in unseren Fachabteilungen erfüllen. Seit 2008 sind wir als Brust- und Darmzentrum zertifiziert; seit 2009 Prostatazentrum. Jetzt bereiten wir uns auf die Zertifizierung zum gynäkologischen Zentrum vor. Voraussetzung sind bestimmte Angebote, eine Psychoonkologie und eine Mindestzahl an Operationen. Dazu gehört auch die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten, wie zum Beispiel der Onkologisch-gastroenterologischen Schwerpunktpraxis Banhardt-Fietz-Hertkorn und der Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie Lutterbach-Bartelt-Hennings.

Sie versuchen in ihrem Onko-Plus-Programm zu vermitteln, dass die Patienten den Krebs auch als Chance sehen und bezeichnen die Erkrankung als Weckruf. Wie meinen Sie das?

Die Krankheit stellt eine harte Zäsur im Alltag dar. Das ist eine gute Gelegenheit für einen Neubeginn. Wenn man seine Endlichkeit begreift, beginnt man vielleicht darüber nachzudenken, was man ändern kann, um die Zeit, die einem bleibt, erfüllt zu leben. Das kann ganz neue Perspektiven eröffnen. Dazu können wir Anstöße geben.

Da greife ich mal das Thema Sport und Bewegung auf. Wie lässt sich die Behauptung belegen, dass Sport das Krebsrisiko senkt?

Es gibt verschiedene Studien, die nicht nur das belegen, sondern auch zeigen, wie Sport und Bewegung helfen, intensive Krebsbehandlungen besser zu bewältigen. Wir haben Sporttherapeuten, die individuelle Programme für Krebspatienten ausarbeiten und Tipps geben, wie man den inneren Schweinehund besiegen kann.

Wie finanzieren Sie Ihr Programm?

Da wir möglichst viele Patienten erreichen möchten, bieten wir die meisten Kurse gebührenfrei oder sehr günstig an. Dafür benötigen wir aber immer wieder Spenden. Deshalb bin ich ständig auf Betteltour.

