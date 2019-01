Peddigrohr und Klebeband als Ausgangsmaterial reichen, um phantastisch anmutende Kunstwerke zu kreieren. Das bewiesen die Zweit- bis Viertklässler der Grundschule Welschingen, die zum Abschluss des Kunstprojektes mit dem Künstler Antonio Zecca ihre Werke vorführten.

Unterstützt vom Förderverein, sollte es beim dritten Kunstprojekt diesmal etwas Neues, etwas ganz anderes sein. Und das ist ihnen auch gelungen: Die dreidimensionalen Gebilde auf dem Kopf, schritten die Schüler würdevoll über einen Laufsteg vor der Bühne der Hohenhewenhalle.

Förderverein macht's möglich

Kunstwerke erschließen sich oft nicht auf den ersten Blick. "Ist das ein Ohr?", fragte Zecca bei der Vorstellung der außergewöhnlichen Kopfbedeckungen und Masken, deren Form teilweise erstaunliche Ausmaße annahmen. Fantasie bewiesen die Schüler auch mit Namen wie "Wirbelpanda", "Zebra-Käfer", "Riesenohr-Schnabler", "Hau-drauf, der Drachenreiter" oder "Federtornado".

Schulleiter sieht großen pädagogischen Effekt

Schulleiter Markus Oppermann und Susanne Samyn vom Förderverein sind sich einig, dass Kunst mehr ist, als nur ein Bild zu malen. "Kunst ist für Kinder wie ein freies Spiel, sie erschaffen etwas nach ihren Vorstellungen", erläuterte Oppermann. Beim kreativen Ausdenken von Ideen würden Kinder eigene Lösungsstrategien entwickeln. Das würden auch Textaufgaben oder ein Aufsatz verlangen. Kunst ist für Oppermann ein schulischer Wegbereiter. Sein Dank galt auch dem Förderverein, ohne dessen Unterstützung das Projekt nicht möglich gewesen wäre.

Kunst kommt bei den Schülern an. Schon nach den Sommerferien wurde Samyn gefragt, wann Antonio Zecca wiederkomme. Es war sein Vorschlag, dreidimensional mit Peddigrohr zu gestalten. Als er Material für 72 Schüler bestellte, "sorgte das beim Künstlerbedarf für Verwunderung. Das müsse ja ein einzigartiges Projekt sein, denn so viel Peddigrohr wurde dort noch nie bestellt", erzählte Samyn. Mit dem Lied "We are the Champions" präsentierten die Schüler beim Finale nochmal gemeinsam, was daraus geworden war.