Frau Fehrenbach, wie läuft das neue Angebot im Südstadttreff?

Die neuen Angebote werden vor allem sehr gut von den Kindern im Grundschulalter angenommen. Ab dem Alter von zehn Jahren ist es zur Zeit noch schwierig, Jugendliche zu erreichen, aber wir arbeiten dran. Das muss sich sicher noch mehr rumsprechen. Die Resonanz der Eltern, deren Kinder an den Angeboten teilnehmen, ist sehr positiv. Ab und zu kommt es vor, dass auch ältere Südstadtbewohner reinschauen und nachfragen, warum es die kreativen Angebote nur für Kinder gibt. Hier gäbe es in der Südstadt wohl noch Bedarf. Aber das ist nicht unsere Aufgabe.

Wie erfahren die Kinder und Jugendlichen, was Sie hier machen?

Die Werbung für unsere Angebote war am Anfang eine Herausforderung. Wir legen Flyer an allen Schulen und Kindertageseinrichtungen in der Südstadt aus, zudem können auf der Homepage von „Kinderchancen“ und „Stark im Süden“ die Angebote eingesehen werden.

Was läuft derzeit schon und was ist noch geplant?

Seit Mai läuft einmal die Woche das Angebot Tanzen, das von Svetlana Frank-Gerdt von der Tanzschule Colours of Dance geleitet wird. Weitere Kurse laufen im Bereich Basteln und Werken, Arbeiten mit Ton, Acrylmalerei und Theater. Ab September, also nach den Sommerferien, wird eine Textildesignerin mit den Kindern arbeiten. Außerdem ist eine Art offene Werkstatt geplant, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Materialien kennenlernen können. Noch vor den Sommerferien startet eine ganz besondere Singstation mit einer Gesangslehrerin, mit der wir hoffentlich auch Jugendliche ansprechen können. Wir freuen uns auch grundsätzlich über Ideen, welche Kurse gewünscht werden, denn es soll ja nicht am Bedarf vorbei geplant werden.

Wie wird das Ganze finanziert?

Mitte Januar haben wir aus dem Bundesprogramm „Kultur macht stark“ eine Zusage über eine Förderung in Höhe von 52 000 Euro bekommen. Damit kann das erste Jahr finanziert werden. Das Geld wird für Honorare der Künstler sowie Material gebraucht. Nur dadurch ist es möglich, dass wir Profi-Künstler für die Kurse anstellen können. Der Zuschuss kann dann auf weitere drei Jahre jeweils neu beantragt werden. Es ist aber auch ein Glücksfall, dass die Stadt und der Landkreis Konstanz die Stellen des Vereins Kinderchancen unterstützt, denn die Arbeit kommt den Kindern aus dem Quartier zugute. Die Fördermittel vom Bundesprogramm sind jedoch auch erstmal auf drei Jahre befristet. Wir hoffen, dass es danach weitergeht.

Wie kommen Sie an die Honorarkräfte, die die Kurse geben?

Oft durch Mund-zu-Mundpropaganda. So hat der Geschichtenerzähler, der das Theaterprojekt macht, uns gefunden, oder auch die Textildesignerin kam zu uns. Durch Präsenz – wir hoffen zum Beispiel beim Markt der Möglichkeiten, der am kommenden Samstag auf dem Gelände des Siedlerheims stattfindet, bekannter zu werden. Wir sind ja mit den Angeboten erst so richtig im Mai gestartet. Beim Markt der Möglichkeiten präsentieren wir uns am Stand gemeinsam mit dem Seniorenbüro.

Wer ist noch im Kinderchancen-Team?

Neben mir als Geschäftsführerin arbeiten noch drei weitere Mitarbeiterinnen in Teilzeit bei uns. Diese Mitarbeiterinnen sind dann mit den Schwerpunkten im Bereich der Frühen Hilfen für Jenische und Sinti, in der Verwaltung von KiSS und für die Junior-Bonus-Card zuständig, die voraussichtlich zum Jahresende 2019 eingeführt werden soll. In allen Projekten arbeiten wir eng mit Bürgermeisterin Ute Seifried und den Fachkräften der Stadt Singen zusammen.

Ihr Arbeitsbereich beschränkt sich ja nicht nur auf die Organisation des Südstadttreffs. Was machen Sie sonst noch als Geschäftsführerin?

Kinderchancen bietet ja bereits seit Jahren das gesunde Frühstück an sechs Schulen und drei Kindertageseinrichtungen an. Da geht es um die Koordination rund um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier ehrenamtlich arbeiten. Wir haben insgesamt bei Kinderchancen 27 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein weiteres Arbeitsgebiet ist das Angebot der ehrenamtlich arbeitenden Lernhelferinnen und Lernhelfer. Im Kinderhaus Langenrain unterstützt Kinderchancen die Lernförderung finanziell. Hier gibt es eine Warteliste. Deshalb wäre es schön, wenn das Angebot ausgebaut werden könnte.

Singen Fotografen erschaffen mit Kindern Bilderwelten aus Kreide und Fotos Das könnte Sie auch interessieren

Bis 20. Juli läuft im Südstadtreff ein Malwettbewerb. Was hat es damit auf sich?

Wir wünschen uns, dass sich viele Kinder und Jugendliche an dem Malwettbewerb beteiligen. Die zwölf besten Bilder, die von einer Jury ausgewählt werden, werden dann zu einem Kalender verarbeitet. Alle eingegangenen Bilder werden übrigens im Rahmen der Museumsnacht am 14. September in einer kleinen Ausstellung präsentiert. Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem Tag teilnehmen können.

Wer nutzt die Räumlichkeiten noch?

Die Räume, die die Caritas angemietet hat, werden zur Zeit auch noch vom Kifa-Projekt der Hebelschule genutzt, außerdem von dem Projekt „Früher Kita-Einstieg“ der Arbeiterwohlfahrt sowie der Caritas selbst, die hier einmal pro Woche Integrationsberatung anbietet. Die Angebote für die Kinder und Jugendlichen, die für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos sind, laufen ja unter der Woche in der Regel erst ab 16.30 Uhr.

Fragen: Susanne Gehrmann-Röhm

Singen Kinder in der Südstadt haben einen neuen Treffpunkt Das könnte Sie auch interessieren