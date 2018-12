von Eva Maria Vaassen

Vor dem Jugendschöffengericht Konstanz muss sich derzeit ein 20-Jähriger aus Singen wegen Raubes, räuberischer Erpressung und mehrfacher Körperverletzung verantworten. Ein Urteil könnte bereits nächste Woche fallen.

Im August vorigen Jahres war der angeblich betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende 20-Jährige mit seinem 26-jährigen Bruder und dessen Freundin nachts im Auto auf der Landstraße zwischen Steißlingen und Wiechs unterwegs gewesen. Auf dem Fahrradweg der Landstraße befanden sich zur gleichen Zeit vier Jugendliche auf dem Heimweg vom Brunnenfest in Wiechs. Der 20 Jahre alte Angeklagte berichtete, sein Bruder habe plötzlich stark abgebremst, weil herausgerissene Begrenzungspfosten auf der Straße lagen. Sein Bruder erklärte, ihm sei sofort klar gewesen, dass die Jugendlichen das gewesen sein mussten. Er habe angehalten und die Jungs zur Rede gestellt. "Was soll die Scheiße?" soll er laut Zeugen gerufen haben. Von einem habe er den Ausweis verlangt.

Aufgeplatzte Lippe und Kieferbruch

Der 17-Jährige wiederum meinte, von ausgerissenen Pfosten habe er damals nichts mitbekommen, denn er sei ganz am Schluss der Gruppe in einem Bollerwagen gezogen worden. Zu dem Mann habe er gesagt: "Das waren wir nicht!" Da habe er auch schon von dem 20-Jährigen, der sich unbemerkt von hinten genähert hatte, einen oder mehrere Schläge gegen die linke Gesichtshälfte bekommen, sodass er zu Boden gegangen sei. Mit einem Unterkieferbruch und einer geplatzten Lippe kam er ins Krankenhaus. Mehrere Tage habe er nur flüssige Nahrung aufnehmen und nicht sprechen können. Dann sei er operiert worden. Die Platte befinde sich noch am Knochen. Folgeschäden sind nicht auszuschließen.

Der Bruder des Täters habe damals zu ihm gesagt, das sei nur eine kleine Schramme, damit müsse man rechnen, wenn man nachts unterwegs sei. Der 26-Jährige behauptete, er habe dem Jungen angeboten, ihn ins Krankenhaus zu fahren. "Die Polizei musste ich selbst rufen", meinte der 17-Jährige dazu. Als er sich nach seiner Aussage erhob, um den Saal zu verlassen, brachte der 20-jährige Täter gerade noch ein "es tut mir leid" über die Lippen. Er ist bereits vorbestraft und stand unter Bewährung. Auch die Bewährungsauflage, sich um eine Drogentherapie zu kümmern, hat er allem Anschein nach bisher nicht erfüllt, wie sich im Laufe der Verhandlung zeigte.

"Da hatte ich einen Rückfall"

Noch bevor die Gewaltdelikte angeklagt waren, um die es derzeit geht, sollte sich der Angeklagte wegen einer weiteren Anklage verantworten. Dabei ging es um Drogen. Er hatte sich allerdings der Verhandlung, entzogen, indem er sich damals in die Türkei absetzte. Im Mai dieses Jahres konnte er schließlich festgenommen werden. Nach einer Woche Haft beteuerte der Angeklagte dem Richter gegenüber, er nehme keine Drogen mehr. Daraufhin wurde er unter Auflagen wieder freigelassen.

Vier Tage später verprügelte er, in berauschtem Zustand einen jungen Mann in Singen. Dem wehrlos am Boden liegenden Opfer zog er dann auch noch das Handy im Wert von 360 Euro aus der Tasche. Danach machte er sich davon. Zu dieser Tat meinte der geständige Angeklagte: "Da hatte ich einen Rückfall".