Gemeinsam mit ihrem Anna-Lena Schnabel Quartett spielte die ausgezeichnete Musikerin in der Gems Stücke aus ihrem in der Fachpresse gefeierten Album "Books, Bottles and Bamboo".

Dass andererseits der Markt für Jazz, insbesondere wenn er experimenteller Natur ist, schwierig ist, durfte Anna Lena Schnabel bereits erfahren: 2017 erhielt sie den Schallplattenpreis "Echo Jazz" als herausragender Newcomer, sollte im Rahmen der Ehrung allerdings keines ihrer eigenen Stücke spielen, da die Veranstalter der Meinung waren, dass diese für das Fernsehpublikum zu anspruchsvoll seien.

Im Singener Jazzclub herrschen glücklicherweise andere Gesetze: Das Publikum im gut gefüllten Gemssaal hatte sichtliche Freude an den eineinhalbstündigen Klangexperimenten des Quartetts, welche sich stets in einem schwer zu fassenden Raum zwischen Komposition und Improvisation bewegten und dabei immer wieder organisch ineinandergriffen. Sich um solch fluide Strukturen zwischen und innerhalb von Stücken zu bemühen ,ist im Jazz zwar schon lange nichts Neues mehr, doch muss dies erst einmal gelingen – und das tat es.

Dynamisch Körper ohne festes Zentrum

Das Quartett besteht aus Florian Weber, der ebenfalls einen Echo Jazz gewonnen hat und WDR-Jazzpreisträger ist, am Piano, Björn Lücker am Schlagzeug, dem Bassisten Giorgi Kiknadze sowie natürlich Anna-Lena Schnabel, welche abwechselnd Alt-Saxofon und Querflöte spielt. Die Musiker präsentierten sich als dynamischer Körper ohne festes Zentrum. In manchen Passagen umspielten die Musiker die häufig schweren Basslinien Kiknadzes, wenig später lag das Gewicht wieder auf den mal zerbrechlichen und dann urplötzlich wieder energischen Klängen Schnabels. Atonale und klar tonal gebundene Sequenzen der einzelnen Musikinstrumente wurden dabei geschickt überlagert. Besonders beeindruckend gelang dies im Stück "Toy", welches sich um eine recht einfache, schöne Melodie entwickelte.

Wie flexibel die Musiker mit ihrem Stoff umgingen, zeigte sich an der Interpretation des Stücks "Drunken Books". Zwar lässt sich auch auf der Platte erkennen, dass ihm – tief vergraben – ein bluesiges Muster zu Grunde liegt, Live wurde es jedoch aus dem spontanen Musizieren heraus zum dominanten Thema. Während Schlagzeuger Björn Lücker sich sonst durch sein melodisches, sich um die Rhythmen bewegendes Spiel auszeichnete, wandelte er sich hier zu einen waschechten Bluesdrummer.

Was Florian Weber indes auf dem Piano zauberte, war von einer elegischen Schönheit, die aus schwer zu vermittelnden Gründen an die frühen atonalen Stücke Arthur Schönbergs erinnerten. Überhaupt klingt bei aller Individualität der Musiker aus vielen Kompositionen Schnabels der Einfluss der Neuen Musik. Ein interessantes Experiment ist es, etwa Schnabels Stück "Dying Swan Under the Bamboo Moon" unter die "Drei Klavierstücke" von Schönberg zu legen. Funktioniert tatsächlich.