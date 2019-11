Cano zum Ersten: Immer zum Monatsbeginn dokumentiert der SÜDKURIER mittels einer Drohnen-Aufnahme des Fotografen Anrdeas Rautter den Baufortschritt für das neue Einkaufszentrum in Singen. Ein Kuriosum bleibt, mit welcher Gelassenheit in Singen mit der Vielzahl der Baustellen umgegangen wird. Manchmal sind orientierungslose Autofahrer zu beobachten, es wird schon mal geflucht und Gesprächsthema sind die diversen Einschränkungen durch Lärm oder etwa Zeitverluste durch den gehemmten Verkehrsfluss allemal. Dennoch überwiegt die Rücksichtnahme – zum Beispiel zwischen Fußgängern und Autofahrern. Was das Cano als größte Baustelle anbelangt, so ist der Baufortschritt deutlich erkennbar: Der Rohbau gewinnt an Höhe.