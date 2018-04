Singen Kommentar: Weichen im Kopf

Bevor die Verkehrswende in Singen umgesetzt werden kann, müssen die Menschen einen Bewusstseinswandel vollziehen

Jeder kennt das: Für den Autofahrer wird ein Radler schnell zum Hindernis und die Ungeduld bahnt sich ihren Weg zum deftigen Fluch. Tauscht er dann kurze Zeit später das Lenkrad gegen den Lenker und den Fahrradsattel, so wandelt sich das Bild. Dann wird der Seitenspiegel zur Gefahr oder der parkende Autofahrer auf dem Radweg zum Feind in der Blechkarosse. Wer sich dabei nicht schon mal einen spitzen Gegenstand für den Kratzer im Lack gewünscht hat, der muss ein Engel sein. Auch Fußgänger haben nicht immer Flügel, um vor heraneilenden Formel-1-Fahrern vom Zebrastreifen zu fliehen. Je nach Verkehrsmittel ändern sich die Standpunkte und die Aggressionen. Beides will die Stadt Singen mit einem neuen Verkehrskonzept ändern. Der Klimaschutzmanager Markus Zipf spricht von einer Wechselwirkung und meint damit, dass die verschiedenen Fortbewegungsmittel künftig nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden. Er will die Verkehrträger besser verzahnen. Wenn es angenehmer und sicherer wird, mit dem Rad zu fahren, zu Fuß zu gehen oder den Linienbus zu nehmen, so könnte mancher Autofahrer sein teures Gefährt stehen lassen. Das spart Nervenstress und klimagefährliches CO2. Doch dafür müssen Weichen in den Köpfen gestellt werden.

gudrun.trautmann@suedkurier.de