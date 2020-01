Die Neurologie in Singen unter Leitung von Chefarzt Christof Klötzsch freut sich über ihren neuen Oberarzt, Geschäftsführer Peter Fischer gratulierte Dr. Edward Ejiugwo in kleiner Feierstunde zu seiner Ernennung.

Fischer sagte laut Pressetext des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz (GLKN), dass Dr. Ejiugwo nicht nur aufgrund seiner fachlichen Expertise von seinem Vorgesetzten für die neue Funktion vorgeschlagen wurde, sondern auch wegen seiner sozialen Kompetenz. Er bat den neuen Oberarzt mitzuhelfen, den guten Ruf der Klinik und des gesamten Gesundheitsverbunds weiter zu entwickeln und zu festigen.

Neurologie im Umbau

Die Singener Neurologie befindet sich im strukturellen Umbau. Die Behandlung von Schlaganfallpatienten soll intensiviert werden, geplant ist eine Weiterentwicklung im Bereich der interventionellen Radiologie. Dr. Edward Ejiwugo soll nach Aussagen von Chefarzt Klötzsch „das Gesicht der Neurologie in der Notaufnahme Singen„ werden. Er macht auch Konsile im Klinikum Radolfzell.

Der neue Oberarzt freute sich über seine Ernennung sichtlich; seinen Vorgesetzten Klötzsch kennt er schon aus seiner Zeit bei den Schmieder Kliniken – „er ist wie mein Vater“, lobte er.

Studium in Rumänien und Hamburg

Edward Ejiugwo wurde in Nigeria geboren, sein Medizinstudium absolvierte er von 2005 bis 2011 an der Universität für Medizin und Pharmazie in Cluj-Napoca, Rumänien. Daran schloss der heute 34-Jährige ein Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg an (Abschluss Master of Public Health).

Als Assistenzarzt am Klinikum Singen

Sein Anerkennungspraktikum absolvierte er bei den Kliniken Schmieder in Allensbach, er approbierte im November 2013. Bis 2017 war er Assistenzarzt für Neurologie in den Kliniken Schmieder, arbeitete danach als Assistenzarzt für Neurologie am Klinikum Singen und in der nervenärztlichen Gemeinschaftspraxis am Hohentwiel.

Seit Juli 2019 arbeitet er wieder als Assistenzarzt für Neurologie am Klinikum Singen, im September 2019 erfolgte die Facharztanerkennung, danach die Ernennung zum Oberarzt.