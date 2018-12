von Autorenzeile

Das Ehrenamt ist am Singener Krankenhaus eine Institution. Das Klinikum besteht seit 90 Jahren, seit 40 Jahren bringen sich Menschen mit ihrem entgeltlosen Engagement für die Belange des Hauses ein. Die Unterstützung ist nach wie vor groß – fünf Frauen beispielsweise arbeiten in der Kinderklinik, acht Personen im Bücherdienst, 18 in der Spielstube und 19 im Lotsendienst. Gertrud Klopfer, Sprecherin der Gruppe, freute sich, fast alle von ihnen am Traditionsnachmittag begrüßen zu können.

Wie es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses heißt, dankte Gertrud Klopfer vor allem den Organisatorinnen der einzelnen Bereiche. Das sind Christa Bühl (Bücherdienst), Lilo Fritsch (Lotsendienst) und Isolde Wager (Spielstube) sowie dem Krankenhausförderverein sowie den Sponsoren.

Geschäftsführer Peter Fischer betonte in seinen Dankesworten die Bedeutung des ehrenamtlichen Dienstes für das Klinikum. Die Ehrenamtlichen würden die Zeit für die Patienten mitbringen, die den Hauptamtlichen im Klinikalltag leider oftmals fehle. Peter Fischer zog übrigens auch eine "gemischte Bilanz" des ausklingenden Jahres. Die jüngsten finanziellen Probleme, aber auch das dauerhafte Problem des Personalmangels stellten den gesamten Gesundheitsverbund vor große Aufgaben.

Weltweite Suche nach Pflegekräften

Welche Anstrengungen unternommen werden, um neue Pflegekräfte zu gewinnen, schilderte die stellvertretende Pflegedirektorin Martina Feldhaus. Nachdem der Klinikverbund bereits in Spanien und ItalienPflegekräfte akquiriert, sei man nun auch in Griechenland und Serbien und sogar auf den Philippinen auf der Suche. Die Pflegekräfte haben ihren Beruf allerdings im Ausland studiert und damit eine andere Ausbildung genossen, hinzu kommen Sprachbarrieren, die den etablierten Pflegekräften am Klinikum einiges abverlange. Deswegen sei eine gute Integration wichtig. Martina Feldhaus lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen, die auch die Pflege entlasten könne. Sie habe noch in keinem Klinikum eine so hohe Anzahl an Ehrenamtlichen erlebt – das sei schon „etwas ganz Besonderes“.