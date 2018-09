Singen vor 54 Minuten

Kleinbus und Linienbus kollidieren an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werner-von-Siemens-Straße/Otto-Hahn-Straße ist am Dienstagmittag ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilt.