von Leander Biehler

Singen – Musikalischer Hochgenuss ist, was man als Konzertbesucher erwartet. Ein Fest für die Ohren soll es sein. Das Notenbild der Partitur hat man dabei eher selten vor Augen. Für Reinhard Becker war dies beim letzten Studiokonzert dieser Spielzeit anders: Als Gast, der blättert, konnte Becker das Konzert aus einer besonderen Perspektive betrachten. Was ihm verborgen blieb, war Ib Hausmann. Der 1966 in Berlin geborene Musiker gilt als einer der besten Klarinettisten der Republik. „Es ist schön, nach langer Zeit mal wieder ein Solo-Blasinstrument in dieser Reihe zu präsentieren“, begrüßte Alain Ohl als Organisator der Veranstaltungsreihe Publikum und Podium.

Hausmann sei ein Brückenbauer – und in der Tat nahm er sein Publikum mit auf eine Wanderung in die Romantik. „Die Klarinette war ein Lieblingsinstrument der Romantiker“, verriet er und verwies auf die besonderen Klangfarben, denen die Komponisten ihre Aufmerksamkeit schenkten. Mit Mendelsohn-Bartholdy gelang dem Duo ein frühlingshafter Einstieg. Pianist Berthold Gutschmidt zeigte als Solist in Beethovens Moll-Presto die typische Wucht des Bonner Komponisten, der in diesem Jahr Jubiläum feiert. Mit der typischen Schwermut Robert Schumanns, die auch zart und mit Ausdruck spürbar blieb, ging es in die Pause und die virtuose Zwiesprache von Piano und Klarinette wurde einmal mehr spürbar. Hausmann fängt die Töne, tief unten und weit oben, mit seinem Instrument ein.

Ein Plädoyer für die nicht immer ganz einfache Klangsprache Max Regers fand Hausmann für den Einstieg in die zweite Halbzeit. Sein Werk sei inspiriert von Brahms und inspirierend für die Nachwelt. Komplex verästelt umwoben sich Harmonie und Melodie. „Geben Sie sich dem hin“, forderte Hausmann, die Zuhörer folgten ohne Widerstand und für Becker war es ein besonderer Genuss: „Den Reger hab‘ ich noch nie gesehen“, verrät er, der selbst als Konzertpianist auf Tour geht. Mit Carl Maria von Weber übergab Hausmann zum Schluss dem „Meister der Klarinettenmanie“ das Feld. „Bravo“, ruft das Publikum und spendet reichlich Beifall.