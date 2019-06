von SK

Freundschaften wollen gepflegt werden: Die Peru-Gruppe der Kirchengemeinde St. Josef unterhält im Rahmen der Erzdiözese Freiburg eine langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde San Lorenzo in Arequipa in Peru. Die Großstadt Arequipa liegt im Süden des Landes auf 2300 Metern Höhe in den Anden.

Drei Gäste aus Peru in Singen

Wichtiger Bestandteil der Partnerschaft sind persönliche Begegnungen bei gegenseitigen Besuchen. Aus Anlass des 30. Jubiläums der Partnerschaft war nun eine Delegation aus San Lorenzo in der Gemeinde St. Josef in Singen zu Gast: Luzmila Cama, Leiterin der Kindertagesstätte, Mario Rueda und Hector Cardenas, beides Pfarrgemeinderäte. Die Besucher berichteten von ihrer Arbeit und vom aktuellen Stand der gemeinsamen Projekte.

Hilfe für sozial schwache Familien

Die Gemeinde St. Josef unterstützt San Lorenzo unter anderem bei der Schaffung und Verbesserung der Infrastruktur der stark wachsenden Gemeinde und beim Betrieb und Ausbau von Kindertagesstätten. Diese sollen vor allem den Kleinsten der sozial schwachen Familien einen behüteten Tagesablauf ermöglichen und ein Integrationsort für junge Familien sein.

Gemeinsamer Gottesdienst zum Patrozinium

Während ihres fast zweiwöchigen Aufenthaltes besuchten die Peruaner gemeinsam mit ihren Gastgebern verschiedene soziale Einrichtungen – unter anderem die „Beschützende Werkstätte“ St. Pirmin der Caritas, die Kindertagesstätte St. Nikolaus, die neu renovierte Krankenhauskapelle und „Die Tafel“. Einen Höhepunkt stellte das Patrozinium von St. Josef dar, das zusammen mit den weit gereisten Gästen bei einem Gottesdienst gefeiert wurde.

140 Partnerschaften in der Erzdiözese

In der Erzdiözese Freiburg werden rund 140 Partnerschaften mit peruanischen Kirchengemeinden gepflegt. Regelmäßig werden im Rahmen des Voluntario-Programms auch junge Erwachsene für ein Jahr nach Peru entsandt, um dort als Freiwillige in Schulen, karitativen Einrichtungen und Kirchengemeinden mitzuarbeiten. Im Austausch helfen Freiwillige aus Peru in sozialen Einrichtungen und Gemeinden der Erzdiözese.

Weitere Informationen zur Peru-Gruppe der Kirchengemeinde St. Josef.