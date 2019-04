von Manuela Fuchs

Es beginnt mit dem Ende, dem viel zu frühen Tod von Elvis Presley. Der Ire Grahame Patrick singt "My Way", während auf der großen Leinwand Originalnachrichten und Filmausschnitte eingeblendet werden, die zeigen, wie sehr die Fans um ihr Idol trauern, das im Alter von nur 42 Jahren gestorben ist.

Seit 2003 schlüpft Patrick in die Rolle des King of Rock’n Roll, von dem behauptet wurde, dass nur das atomare Wettrüsten und die Asiatische Grippe gefährlicher seien als er. Das Musical zeigt in Rückblenden wichtige Stationen im Leben von Elvis. Die Geschichte beginnt als 19-Jähriger im Plattenstudio Sun Records in Memphis. Für seine Mutter will er den Song "My Happiness" aufnehmen. Vier Dollar kostet das. Ein Investition, die sich auszahlen sollten.

Was folgte, war eine beispiellose Karriere. Dabei singt Grahame Patrick wie Elvis, sieht aus wie Elvis und trägt jeweils dieselbe Kleidung wie das Original auf der Leinwand, die Illusion ist großartig. Wonach das Publikum in der voll besetzten Halle aber giert, ist Musik, sind die Lieder von Elvis – und davon gibt es reichlich.

Elvis ist nicht tot – ganz im Gegenteil, Elvis-Double Grahame Patrick reißt das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hin. | Bild: Manuela Fuchs

Von Gospel über Blues bis hin zum mitreißenden Rock’n Roll ist alles dabei und alles ist live. Spätestens bei "Devil in Disguise" hält es die Leute kaum noch auf den Sitzen. Zwischendurch wird es aber auch fast andächtig still, wenn Gospels wie "He touches me" oder "Why me Lord?" erklingen. Gesanglich wird Patrick dabei unterstützt von dem legendären Stamps Quartet. Leadsänger Ed Enoch stand mit Elvis bei über 1000 Konzerten auf der Bühne.

"Elvis"-Grahame Patrick und das legendäre "Stamps Quartet" mit Leadsänger Ed Enoch (2. von links), der über 1000 mal mit Elvis Presley auf der Bühne stand. | Bild: Manuela Fuchs

Fürs Optische sind die Heartbreakers zuständig, vier entzückende Ladies, die mit ihren Tanzeinlagen und wechselnden Kostümen das Publikum verzaubern. Monika Golka aus Singen fand die Show einfach mitreißend, während Ilona Bauer aus Hilzingen mehr oder weniger aus Versehen da war, sie hatte die falsche Eintrittskarte gelöst, aber: "Das ist das großartigste Versehen, an das ich mich erinnern kann." Für Christian Albert aus Singen ist Grahame Patrick der beste Elvis seit Elvis.