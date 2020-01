von SK

Das Theater Lichtermeer Itzehoe habe der Stadthalle am Sonntagnachmittag mitteilt, dass die Vorstellungen kurzfristig wegen Erkrankungen von Schauspielern ausfallen müssten. Kultur und Tourismus Singen bedauere dies sehr und klärt in den nächsten Tagen, ob für die Vorstellungen ein Ersatztermin gefunden werden kann. In jedem Falle würden die Tickets jedoch über die Vorverkaufsstelle zurückerstattet, bei der die Karten gekauft wurden. Im Falle der Karten, die direkt bei der Tourist Info Kultur und Tourismus Singen erworben wurden, wenden sich Betroffene bitte an Telefon (07731) 85262 oder 85504, Fax 85-263 oder ticketing.stadthalle@singen.de.