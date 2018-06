Singen Kinderpornografie: Ein Bild ist keine Bagatelle

Ach, das sind doch nur Bilder. So dachte ein 66-jähriger Mann aus Singen, der kinderpornografische Aufnahmen erwarb, sie auf dem Handy anschaute und verbreitete. Jetzt muss er mit der Strafe und Scham leben.

Der Mann ist hager, sein Blick geht traurig ins Leere. Schick hat er sich gemacht für den Prozess, blauer Anzug, weißes Hemd, passender Schlips mit Krawattennadel. Wenig später vervollständigen die Angaben des 66-Jährigen das Bild eines untadeligen älteren Herrn. Mit seiner Ehefrau lebt er seit einer halben Ewigkeit in stabiler Beziehung, seinem Betrieb hat er über Jahrzehnte die Treue gehalten, seit einem Jahr bezieht er Rente und sie ist gut. Das Strafregister gibt nichts her und dass hier eine ehrliche Haut sitzt, mag man aus dem freiwilligen Geständnis schließen, dass er vor 30 Jahren einmal ein Alkoholproblem hatte und deshalb seinen Führerschein verlor. Kinder? Nein, Kinder hat er nicht und ergänzt, dass er auch sonst überhaupt keine Beziehung zu Kindern hätte.

Das aber stimmt nicht. Die Beweislage, wonach der 66-Jährige auf diversen Handys im Besitz kinderpornografischer Darstellungen gewesen ist, sie in den Jahren 2015 und 2016 erworben und außerdem verbreitet hat, muss dabei nicht diskutiert werden, denn der Angeklagte gibt alles zu. Nur einmal – fast wirkt es wie ein Versehen – lässt sich so etwas wie eine Verteidigung aus den Angaben des Mannes herauslesen. Er sei sich nicht bewusst gewesen, was er da mache, und irgendwie sei auf den kleinen Displays das Alter der Mädchen auch nicht wirklich erkennbar gewesen. Es ist ein kläglicher Versuch. Nach der verbalen Schilderung der abgebildeten Szenen lässt Amtsgerichtsdirektor Johannes Daun die Staatsanwältin und den Angeklagten an die Richterbank treten, wo sie einige der Aufnahmen in Augenschein nehmen. Er belehrt den Angeklagten, dass das Kindesalter der Personen klar erkennbar sei, woraufhin der 66-Jährige nicht weiter auf seiner ohnehin nur halbherzig vorgetragenen Ausflucht beharrt.

So gibt es letztlich für den Richter und die Staatsanwältin kein Vertun: Hier sitzt einer, dem man die Reue abnehmen darf. Das wirkt strafmildernd, ebenso wie die Bereitschaft mittels Therapie der sexuellen Neigung auf den Grund zu gehen. Für Gnade vor Recht aber gibt es keinen Platz. Johannes Daun verdeutlicht, dass es nicht nur um ein paar Bilder auf dem Handy geht, vielmehr bilden sie den schweren Missbrauch der Opfer ab: Irgendwo, irgendwann mussten Kinder die Posen einnehmen, die Handlungen vollführen. Deshalb erhält der Angeklagte eine Haftstrafe von zehn Monaten, die zur dreijährigen Bewährung ausgesetzt wird, er hat außerdem 2400 Euro an den Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbundes zu zahlen und sich einer ambulanten Sexualtherapie zu unterziehen. Der Richter bleibt damit nur geringfügig unter der geforderten Strafe der Staatsanwältin.

Die Strafe wiegt schwer und hinterlässt bei der Urteilsverkündigung ihre Spuren im Gesicht des Angeklagten. Es ist aber augenscheinlich doch die Scham die wahre Last: An ihr hat auch die Ehefrau zu tragen, die den Prozess tapfer vom Besucherstuhl aus verfolgt. Sie weist ihren Mann schon bei einer früheren Entdeckung seiner Neigung darauf hin, dass er mit seinem kranken Traum zur Therapie muss, doch da will er noch nichts von der gebotenen Notwendigkeit einer Hilfe wissen. Es bedurfte der wasserdichten Ermittlungen der Polizei, dass er jetzt den Rat seiner Lebenspartnerin annehmen will. Sie ist es auch, auf die der Richter – neben der Wirkung des Urteils – seine Hoffnung setzt. Er spricht sie direkt an, lobt sie, denn dass sie zu ihrem Mann steht, den Prozess durchsteht, dabei mitunter hilfesuchend den Blickkontakt zu anderen Prozessbeobachtern sucht, spreche für die gute Beziehung und eine gute Sozialprognose des Mannes.