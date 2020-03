Abstand halten, so heißt wohl noch längere Zeit die Devise. Das scheinen aber immer noch viele Menschen zu ignorieren. Familien mit Kindern tummeln sich scharenweise in einem Singener Baumarkt, von auf Distanz gehen, keine Spur. Dies musste eine Kundin, die uns kontaktierte, doch mit etwas Erschrecken in heiklen Corona-Zeiten wie diesen feststellen. Ein Nachbar habe ihr zudem erzählt, dass Eltern mit Kindern über Lautsprecher aufgerufen wurden, lieber zuhause zu bleiben.

Was viele Menschen verwundert

Überhaupt gibt es in Teilen der Bevölkerung ziemliche Verwunderung, warum die meisten Einzelhandelsgeschäfte schließen müssen, aber bestimmte Märkte, dazu gehören auch Gartencenter, ganz legal offenbleiben. Frisöre dürfen in engstem Kontakt an den Kopf ihrer Kunden gehen. Unsere Singener SÜDKURIER-Lokalredaktion versucht, Distanz zu wahren, ohne aber weit von den aktuellen Themen zu sein, sondern sie überwiegend per Telefon ganz lesernah aufzugreifen. Dies, um ausführlich zu informieren. Gerade das Thema Corona greift in viele Lebensbereiche der Menschen hinein.

Zuhause texten

So wird auch die geschäftliche Arbeit im eigenen Heim zu einer neuen, speziellen Erfahrung. Home-Office heißt das Zauberwort, das auch im Hegau immer mehr genauso grassiert wie das dafür verantwortliche Coronavirus. Auch wir wollen vorbeugen, dass eine Redaktion bei einem Verdachtsfall nicht vollständig lahmgelegt würde. Bei derzeit schönstem Wetter gibt es Schlimmeres, als von zuhause aus auf direktem Weg über das Redaktionssystem die Kollegen mit Texten zu versorgen. Das geht mitunter sogar mit dem Laptop von der Terrasse aus. Und ist der Kopf mal voller Buchstaben, macht den ein kurzes Jogging wieder frei. Geht in der Redaktion schlecht.

Auch das zeigen die ersten Erkenntnisse: Es bedarf einer guten eigenen Disziplin und Kommunikation mit den Kollegen. Was fehlt, sind die teils von beißender Ironie gespickten Wortspiele in der Redaktion, die auch in stressigen Abschnitten zur Auflockerung beitragen. Und die Kollegen werden ganz sicher meine Ansagen, wie „I sag‘s, wie es isch“ oder „Des zahlsch au no“, schmerzlich vermissen.

Belastungsproben

Corona trifft viele Menschen hart, wie solche, die ein Geschäft führen oder Familien mit Kindern. Keine Schule, kein Kindergarten. Und Verzicht auf das sportliche Austoben, weil alle öffentlichen Plätze per Verordnung tabu sind. Das stellt vor allem die Eltern vor eine schwere Belastungsprobe. Zusammenrücken und gegenseitige Hilfe haben aber ideell viel Positives, wenn dazu auch etwas Abstand nötig ist.

