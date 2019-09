von Elmar Veeser

Bei einer der letzten Veranstaltungen des Kinderferienprogramms der Stadt Singen ging es unter Führung der im Tengener Ortsteil Weil ansässigen Kräuterpädagogin Waltraud Möhrke für die Kleinen hinaus in die Natur. Martin Lenhart Höß, der als Schulsozialarbeiter im Auftrag der Stadt Singen für die Veranstaltung zuständig war, hatte die zwischen sechs und zehn Jahre alten Kinder am Rathaus eingesammelt und per Bus nach Weil gefahren. Von dort ging es unter Führung der Kräuterpädagogin in ein nahe gelegenes Waldgebiet unweit von Watterdingen. Hierbei runzelten alle erst mal die Stirn, denn die Waldbegehung begann auf dem sogenannten „Kniebrecheweg“. Doch so viel sei verraten: Es ging alles gut und alle Kinder sowie die Erwachsenen traten unversehrt den Heimweg an.

Mit etwas Sorge schaut Schulsozialarbeiter Martin Lenhart Höß (links) auf das überall in den Brachen wuchernde Indische Springkraut. | Bild: Elmar Veeser

Die Kräuterpädagogin hielt die Kinder während der Naturbegehung dazu an, mit allen Sinnen Flora und Fauna zu erfassen. Es wurde geschaut, gerochen und geschmeckt, und als ein riesiges Feld mit Indischem Springkraut erreicht wurde, forderte sie die Kinder auf, die Augen zu schließen, um einem gewaltigen Gesumme und Gebrumme zu lauschen. Dieses wurde von den vielen Insekten verursacht, die den Nektar aus den Blüten dieses wildwuchernden und mannshoch stehenden Krauts saugten. Das Indische Springkraut, das ursprünglich aus dem Himalaya stamme, heiße deshalb so, weil die Samen beim Aufbrechen der Kapseln bis zu sieben Meter weit sprängen, erläuterte die Kräuterpädagogin.

Da schauen die Kinder der Kräuterpädagogin Waltraud Möhrke doch sehr skeptisch zu, als diese vorführt, wie man eine Brennnessel anfasst, ohne sich dabei wehzutun. | Bild: Elmar Veeser

Eine Mutprobe war angesagt, als die Kinder dazu ermuntert wurden, Brennnesseln anzufassen. Um nicht von den feinen Härchen gebrannt zu werden, gilt der Kniff, die Nessel unten vom Stil her anzufassen und dann nach oben zu streichen. Zwischendurch nahmen die jungen Naturkundler ordentlich Vitamin zu sich, denn reife Brombeeren säumten in großen Mengen den Wegesrand.

Lustig wurde es, als die Kinder sich die riesigen Blätter der Pestwurz als Hut auf den Kopf setzten, die an den Dreispitz des alten Preußenkönigs Friedrich erinnerten. Mit dem weit verbreiteten Spitzwegerich ist in unserer Region ein besonders vielseitiges Heilkraut beheimatet, das gegen Erkältung, Husten und Halsschmerzen wirkt und gar zur Wundheilung dient. Bei Schnakenstichen zum Beispiel wird ein Blatt zerrieben und über die gerötete Hautstelle gestrichen.

Ferienprogramm stößt auf großes Interesse

Eine weitere Heilpflanze, die Waltraud Möhrke den Kindern nahe brachte, ist das Johanniskraut, dessen gelbe Blüten sich beim Zerreiben rot färben, in Öl eingelegt zur Wundheilung dienen und auch bei Hautverbrennungen zur Linderung dienen.

Während der Waldbegehung zog Schulsozialarbeiter Martin Lenhart Höß ein positives Fazit zum gesamten Kinderferienprogramm der Stadt Singen: Alle Veranstaltungen seien ausgebucht gewesen und bei vielen habe die Nachfrage das Angebot an freien Plätzen weit überstiegen. Nach der Waldbegehung lud die Kräuterpädagogin die Kinder noch zu sich nach Hause ein, wo sie einen wunderschönen Blumen- und Kräutergarten angelegt hat. Dort gab es für die Kinder noch eine Wiesenmahlzeit und ein Rezept für Springkrautblütengelee verriet Waltraud Möhrke zudem.