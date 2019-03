Wenn's um den Kiesabbau geht, reagieren die Singener Stadträte höchst sensibel. So auch beim jüngsten Antrag des Kiesabbauunternehmens Birkenbühl, das den Rohstoff im Ortsteil Überlingen am Ried gewinnt und die dortige Abbaufläche um rund 1,7 Hektar erweitern möchte. Gemeinderat und Stadtverwaltung sind strikt dagegen, weshalb die Tage des Kiesabbaus in dem Singener Ortsteil gezählt sind. Verhindern lässt sich dies allerdings nur bei dem im Eigentum der Stadt befindlichen Grund und Boden – bei der aktuellen Erweiterung des Abbaugebiets mit dem Namen Erlenwald aber ist das Land Baden-Württemberg der Vertragspartner des Unternehmens. Die Folge: Die Stadt ist aus formalen Gründen zwar in das Verfahren eingebunden, kann aber im Prinzip nur zustimmen, da ansonsten mit teuren Rechtsfolgen zu rechnen wäre.

Groteskes Verfahren

Ja sagen, obwohl man dagegen ist? Die Groteske mochten eine Handvoll Stadträte nicht mitmachen und verweigerte die Zustimmung. Dirk Oehle von der Neuen Linie wählte den Mittelweg. Er enthielt sich der Stimme – und machte dafür umso mehr den Mund auf. Ihm blute das Herz, so empörte er sich über ein Verfahren, bei dem ihm etwas aufgezwungen werde, obwohl es seiner Überzeugung widerstrebe. Oberbürgermeister Bernd Häusler hatte schon zuvor einen anderen Körperteil in die Debatte eingeführt: Er riet den Ratskollegen zur Zustimmung mit der Faust in der Tasche, da er andernfalls sein Veto wegen absehbarer Schäden für die Stadt einlegen müsse.

Bei Veronika Netzhammer blutete nicht das Herz und die Hand ballte sich nicht zur Faust. Die CDU-Fraktionsvorsitzende sah viel eher die Gelegenheit zur Finte. Sie verwies auf die im Erlenwald vertraglich festgelegte Abbauzeit von zwei bis drei Jahren, was in der Auseinandersetzung um das ebenfalls strittige, am anderen Ende der Stadt gelegene Kiesabbaugebiet Dellenhau ganz neue taktische Möglichkeiten eröffne. Bis in knapp zwei Jahren sei der vorläufige Dellenhau-Pachtvertrag des Landes mit dem Unternehmen ausgelaufen und mit den zwei, drei Jahren im Erlenwald gewinne man wertvolle Zeit. Denn ob das Land angesichts des politischen Drucks noch einmal einen Vertrag abschließe, sei eher unwahrscheinlich.

Stadt hat nichts zu bestimmen

OB Häusler dagegen bezweifelt, dass im Erlenwald der Kiesabbau sich über einen Zeitkorridor von mehr als einem Jahr erstrecken wird. Doch was das anbelangt, will sich Veronika Netzhammer und mit ihr der Gemeinderat nicht hinters Licht führen lassen. Das soll so auch als Stellungnahme im Verfahren festgehalten werden. An der grundsätzlichen Ausgangsposition der Stadt ändert das freilich nichts. Herz, Faust, Finte: Am Ende legen das Land und das Unternehmen als Vertragspartner die Modalitäten des Kiesabbaus im Erlenwald fest.