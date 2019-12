von Elisabeth Stauder

Der Stall in Bethlehem! In ihm wurde das göttliche Kind geboren. Deshalb steht der Stall im Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft, welche am Heiligabend in allen Kirchen verkündet wird.

Ein Stall ist auch Mittelpunkt im Leben der Familie Stauder, der Stall des Aspenhofs nahe der Grenze zum schweizerischen Barzheim. In ihm steht kein Ochse, kein Esel. Es kommen auch keine Hirten zu Besuch. Der Stall ist Heimat für 140 Stück Vieh. Alexander Stauder betreibt Milchviehwirtschaft. Dies bedeutet: Die Stalltüre kann nicht an Heiligabend geschlossen und am Morgen nach Weihnachten wieder geöffnet werden. Wie in Krankenhäusern, Pflegeheimen, der Gastronomie oder bei der Polizei hat auch der Milchbauer an Weihnachten Dienst. Die Tiere müssen gefüttert und morgens wie abends gemolken werden. Das bedeutet bei Stauders mit Heiligabend fünfmal für zwei Stunden Stalldienst, morgens um 6 und abends um 17 Uhr.

Der Stalldienst bestimmt somit auch den Ablauf an Weihnachten. Vorteilhaft ist, dass Alexander Stauders Eltern Waltraud und Karl mithelfen können und so der Stalldienst aufgeteilt wird. So hat Alexander mit Frau Andrea und Familie zumindest einen Tag frei.

Freie Zeit nutzen Sohn Florian und Tochter Lisa beispielsweise am 24. Dezember, um nachmittags mit den Jungmusikern durchs Dorf zu ziehen und die Einwohner mit Weihnachtsliedern zu erfreuen. Und beide, Florian und Lisa, haben, wie jetzt auch der achtjährige Timo schon mehrfach an den Krippenspielen mitgewirkt. Nur einer fehlt regelmäßig: „Um 17 Uhr gehe ich mit meinen Eltern in den Stall, damit wir zeitig fertig werden, also sehe ich die Kinder beim Krippenspiel nicht. Ich muss mir erzählen lassen, wie schön und wie voll die Kirche wieder war,“ erzählt Alexander Stauder. Und nach der Krippenfeier heißt es für die Kinder warten bis Vater, Oma und Opa aus dem Stall zurück sind. Dann feiern Jung und Alt zusammen Heiligabend. Traditionell gibt es, wie Tochter Lisa verrät Schinken mit Kartoffel- und Ackersalat. Allerdings durch den Stalldienst später als in anderen Familien. „Bis wir zum Essen an den Tisch kommen, ist in vielen anderen Familien der Tisch schon abgeräumt“, bemerkt Waltraud Stauder.

Doch mit Füttern und Melken ist es manchmal nicht getan. Einmal hat just zu Weihnachten eine Kuh ihren Kopf zwischen zwei Futterboxen eingeklemmt. Alexander musste seinen Besuch bei den Schwiegereltern in Mühlhausen sofort abbrechen und zusammen mit seinem Vater und einem befreundeten Landwirt das Tier aus der gefährlichen Situation befreien. Letztes Jahr kam ein Kälble an Weihnachten ohne Komplikationen auf die Welt. „So hatten wir auch in unserem Stall ein Christkind“, erinnert sich der achtjährige Timo. Trotz der starken zeitlichen Bindung durch den Hof bereut es Alexander Stauder nicht, den Beruf des Landwirts erlernt zu haben, um den Hof nun in der vierten Generation zu bewirtschaften.