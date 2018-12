Singen – Was tun gegen Plastikmüll? Diese Frage ist hochaktuell. Kann Plastikmüll vermieden werden? Kann der einzelne Verbraucher dazu beitragen? „Ja“, sagt Ute Schürmann von der Bürgerinitiative herzlich unverpackt, „wir möchten konkret etwas tun gegen den Wahnsinn der Plastikverpackungen und die Verschwendung von Lebensmitteln." Auf dem Singener Wochenmarkt stellten sich Mitglieder der Initiative vor.

Ein Laden am Herz-Jesu-Platz ist das Ziel

Ziel ist es, eine Genossenschaft zu gründen und nach Fertigstellung der Bebauung auf dem Herz-Jesu-Platz ein Ladengeschäft zu eröffnen, in dem unverpackt und plastikfrei eingekauft werden kann. „So treten wir gemeinsam dem Einweg-Verpackungs- und Plastik-Wahn entgegen. Denn Verpackungsmüll fällt hier gar nicht erst an“, sind Schürmann und ihre Mitstreiter überzeugt, dass es gelingen kann.

Bürger behelfen sich mit Papiertüten und Stoffbeuteln

Das zeigte auch das Interesse vieler Kunden, die auf den Fragebögen die Lebensmittel und Produkte ankreuzten, die sie einkaufen würden. Viele wissen auch, dass es in Konstanz schon einen Unverpackt-Laden gibt. „Das ist eine tolle Sache, irgendwo muss man ja anfangen“, meinte Jacqueline Schroff. Isabella Eisenhart findet die Idee eines Unverpackt-Ladens großartig, sie sagt: „Ich warte schon lange darauf, dass so ein Geschäft nach Singen kommt.“ Sie hat beim Einkauf schon seit langem Papiertüten, Dosen und Stoffbeutel zum Verpacken der Lebensmittel dabei. Das Bewusstsein nehme zu, ein Problem seien oftmals die Hygienevorschriften. Eisenhart weiß aber von Überlegungen einiger Markthändler, bei den Verpackungen etwas zu ändern.

Isabella Eisenhart setzt auf Papiertüten und Stoffbeutel als Verpackung.

Kampf gegen Plastikmüll und Mikroplastik

Plastikmüll ist in der Politik ein brisantes Thema und wird seit Monaten intensiv diskutiert. Meere sind vermüllt, Fische verenden durch Plastikmüll, Mikroplastikpartikel können durch den Verzehr von Meerestieren auch in den menschlichen Organismus aufgenommen werden. „Wenn nach neuesten Schätzungen bereits im Jahr 2050 mehr Plastik im Meer schwimmt als Lebewesen, so heißt das doch nur: Wir müssen jetzt etwas tun und unseren Konsum neu denken", appelliert Ute Schürmann im Namen der Gruppe an die Gesellschaft. Es gehe auch darum, einen Beitrag zu leisten gegen die Verschwendung und das Wegwerfen von Lebensmitteln.

Das ist das Angebot

Im Unverpackt-Laden sollen saisonale Lebensmittel aus regionalen, biologischen Anbau und Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Die Palette umfasst Trockenprodukte, Reis, Nudeln, Kaffee, Tee, Gewürze, Süßes und Salziges und Körperpflege- und Haushaltsreinigungsprodukte. Die Kunden sollen ganz genau über die Inhaltstoffe und die Herkunft der Waren informiert werden.

Zehn Personen gründen die Genossenschaft

Im Moment sind zehn Personen mit ganz unterschiedlichen Berufen und Fähigkeiten im Team herzlich unverpackt mit der Gründung einer Genossenschaft beschäftigt. „Unser Laden soll auch ein Begegnungsort für Austausch von Erfahrungen und Ideen werden“, lädt Ute Schürmann im Namen der Gruppe dazu ein, sich als Mitglied in der Genossenschaft einzubringen und sich für das Projekt zu engagieren.