Sechs Monate nach den ersten Plänen wird es nun konkreter bei der neuen Kita Bruderhof in Singen: Die Ausschüsse für Familien, Soziales und Ordnung sowie Verwaltung und Finanzen haben nun den angepassten Plänen für den Neubau zugestimmt, damit dieser ausgeschrieben werden kann. Architekt Volkmar Schmitt-Förster zeigte zuvor mit neuen Plänen, wie das Gebäude aussehen soll: Lang, schmal, mit einem zentralen Eingang in der Mitte und zwei Geschossen.

Stadt spürt den Druck: Betreuungsplätze sind sehr gefragt

Anders als bislang geplant, wird es parallel zur Fichtestraße und nicht quer über die Wiese entstehen. Das 70 Meter lange Gebäude soll sechs Gruppen mit insgesamt rund 100 Kindern einen Raum für die Betreuung bieten. Und das möglichst bald: „Der Druck ist auch bei uns spürbar“, versicherte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Doch bevor ein Zeitpunkt genannt werden könne, müsse die Nachfinanzierung im neuen Haushalt geklärt werden. Die Stadt rechnet weiter mit Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro.

Parallel statt quer, damit Flächen erhalten werden können

Bei einem Ortstermin habe man erkannt, welch großen Eingriff die bisherige Planung eines schräg über die Wiese verlaufenden Neubaus bedeuten würde, sagte Häusler: Die Skateanlage hätte weichen müssen, ebenso ein Fußballplatz und einige Bäume. Wenn parallel zur Fichtestraße gebaut wird, könne man vorhandene Spielfelder erhalten und zusätzlich einen kleinen Bolzplatz integrieren. Die Planung der Außenanlage steht aber noch aus.

Bild: kerstan stefanie

Fortgeschritten sind aber die Pläne für die Innenräume: Im Erdgeschoss sind zwei Kinderkrippen für je zehn Kinder geplant, außerdem ein großer Speisesaal für alle Kita-Kinder und die Verwaltungsräume sowie Pausen- und Personalraum. Auch die Familienberatung erhält ein eigenes Zimmer. Im Obergeschoss finden dann vier Gruppen mit je 20 bis 25 Kindern Platz, jeweils mit Neben- und Materialraum. Außerdem ist ein großer Bewegungsraum geplant, auch Schlafräume sind eingeplant.

Dorfstraße soll durch langes Gebäude führen

Wenn es nach dem Architekten Schmitt-Förster geht, erhält die Kita Bruderhof einen Dorfcharakter: eine Art „Dorfstraße“ soll sich längs durch das Erdgeschoss des 70 Meter langen Gebäudes ziehen und mit Vor- und Rücksprüngen sowie Tageslicht von oben gestaltet werden. Ein Dorf mit ziemlich langen Wegen, befand manch ein Gemeinderat: „Ich hätte es nach vorne gerutscht und heimeliger gemacht“, sagte Angelika Berner-Assfalg (CDU). Ihr erscheine der Weg von den Zugangsstraßen recht lang – „Kinder sind mir primär wichtiger als ein einzelner Baum“, sagte sie und schlug vor, einen der Bäume notfalls zu fällen, um den Weg zu verkürzen.

Ist der Weg vom Parkplatz zur Kita zu lang?

Auch Franz Hirschle fand den Weg lang: An der Bruderhofstraße sind elf Parkplätze geplant und das sind laut Hirschle zu wenig und zu weit weg. Nur so sei aber ein zentraler Eingang möglich, erklärte Architekt Schmitt-Förster. Die Grünqualität solle für alle Beteiligten erhalten werden, ergänzte OB Häusler. Und Bürgermeisterin Ute Seifried sprach sich für Kinderschritte aus: „Ich finde es kein Drama, wenn Kinder ein paar Meter laufen.“ Im Gegenteil, würde das manchem Kind gut tun. Das fand auch Walafried Schrott (SPD), der leidenschaftlich appellierte: Eltern sollten so weit weg von der Einrichtung wie möglich.

Bild: Architekturbüro Volkmar Schmitt-Förster

Holz schafft Geborgenheit – oder vergammelten Bunkercharakter

Davon abgesehen ist die Optik des Gebäudes soweit geklärt: Die Fassade soll außen mit Holz verschalt werden, was nicht jedem Gemeinderat gefiel: Christine Waibel (FDP) befürchtete, dass das nach wenigen Jahren aussehe wie ein dunkler, vergammelter Bunker. Andere sahen mit Holz eine Geborgenheit und einen natürlichen Alterungsprozess. Laut Kirsten Brößke (FDP) ist das aber auch eine Frage des richtigen Holzes. Das Dach soll grün mit Fotovoltaik-Anlagen werden. Im Untergeschoss gibt es einen Kellerraum von knapp 120 Quadratmetern, außerdem einen Technikraum. Noch nicht entschieden ist die Heizform, denkbar ist laut Sitzungsvorlage auch Holzpellets oder Luft-Wasserwärmpumpen.

Noch eine Etage soll es nicht geben

Diese Dimensionen sind einmalig in Singen – und sollen auch nicht noch größer werden. Als Birgit Kloos (SÖS) fragte, ob auch ein zweites Obergeschoss möglich sei, antwortete Bürgermeisterin Ute Seifried, dass mit sechs Gruppen die Obergrenze erreicht sei. Auf Nachfrage von Franz Hirschle (CDU), ob es wirklich solch eine Größe brauche, erklärte Seifried: „Wir haben da keinen Luxus eingebaut“, der Neubau folge den Vorgaben. Was man sich „gönne“, sei der Speisesaal, weil einzelne eigene Küchen pro Gruppe schwierig umzusetzen seien.

Einen Investor, wie Hirschle es vorschlug, lehnte OB Häusler ab: „Wir würden es gerne selbst machen“, dann drohe später keine hohe Pacht. Nun entscheide das Regierungspräsidium, ob Singen dafür Schulden machen dürfe.

