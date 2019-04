von SK

Sie engagieren sich im Hegau Kulturverein, der gemeinsam mit dem Verein InSi (Integration in Singen) auch für die Singener Tafel kocht. Warum machen Sie das?

Wir sind seit eineinhalb Jahren einmal im Monat ehrenamtlich für die Tafel tätig. Drei bis vier Mitglieder kochen türkisch und helfen dann von 9 bis 14 Uhr in der Tafel. Es war uns als Kulturverein wichtig, uns zu engagieren, präsent zu sein und dass wir unter die Menschen kommen. Das gemeinsame Kochen und Essen bringt die Menschen zusammen, man kommt ins Gespräch. Wenn es um’s Essen geht, sagen die meisten nicht Nein.

Sie haben auch eine Fortbildung zur Seelsorgerin für Muslime gemacht. Wo wird diese Seelsorge gebraucht?

Die Mitarbeiter des Krankenhauses können mich rufen, wenn ein Muslim Seelsorge braucht. Oft geht es dann darum, da zu sein, ein offenes Ohr zu haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder Verse aus dem Koran vorzulesen. Gerade für Migranten, die keine Familie in Deutschland haben, ist dieser Beistand wichtig.

Wie kann der Dialog zwischen den Kulturen funktionieren?

Der Hegau Kulturverein setzt sich für den interreligiösen und interkulturellen Dialog ein. Das bedeutet, dass wir für jeden offen sind und die Position eines jeden respektieren. Wir laden zum Beispiel zum Ramadan ein. Dort kann jeder diesen wichtigen Feiertag für die Muslime kennenlernen oder organisieren Vorträge. Wir wollen zeigen, dass wir offen sind und helfen, Hemmungen und Vorurteile abzubauen. Ein Beispiel ist auch das Frauenfrühstück zum Weltfrauentag. Da treffen sich Frauen aus verschiedenen Kulturen und schließen Freundschaft.

Haben Sie den Eindruck, dass dieses Angebot zum Dialog angenommen wird?

Ich merke immer wieder, dass es Vorbehalte und Hemmungen gibt, uns anzusprechen. Ich denke, man kann Angebote machen, aber sie müssen auch angenommen werden. Dialog funktioniert nur in beide Richtungen. Wir versuchen, offen auf die Menschen zuzugehen und über den persönlichen Kontakt ins Gespräch zu kommen. Uns kann man alles fragen und wir versuchen, eine Antwort zu geben.

Wie erleben Sie persönlich die Situation in Singen. Spüren sie im Alltag Fremdenfeindlichkeit?

Ich lebe seit 28 Jahren gern in Singen und fühle mich wohl. Die Stadt tut sehr viel für die Integration. Es gibt manchmal Situationen bei Behörden oder beim Arzt in denen ich merke, dass ich anders behandelt werde, weil ich ein Kopftuch trage. Ich versuche dann weiterhin, freundlich zu sein. Ich kann mich gut äußern, und damit auch manche Vorurteile aus dem Weg räumen.

Warum tragen Sie ein Kopftuch? Ist das im Islam Pflicht?

Das tägliche Gebet ist eine Pflicht, da gibt es keinen Spielraum. Das Kopftuch ist ein Teil vom Bekleidungsgebot. Ich trage das Kopftuch, weil ich mich damit wohlfühle. Als ich jünger war, trug ich eine Zeit lang keines. Dann habe ich gemerkt, dass etwas fehlt. Mit Kopftuch fühle ich mich behütet. Meine ältere Tochter trägt Kopftuch, die Jüngere nicht. Das heißt aber nicht, dass die Ältere religiöser als die Jüngere ist. Denn die Religiosität eines Menschen ist nicht auf das Kopftuch zu begrenzen. Ich trage das Kopftuch, weil ich es möchte und weil es für mich persönlich das Richtige ist.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Integration gelingt?

Bildung ist die Voraussetzung für Integration. Das habe ich meinen Kindern vermittelt und das sagen wir auch allen Migranten. Auch für Migrantinnen, wenn sie zu Hause bei den Kindern sind, ist es wichtig, einen Sprachkurs zu besuchen. Gerade zu Hause, wenn man kaum Kontakt zur Außenwelt hat, sollte man die Sprache lernen. Aber man verlernt sie auch, wenn man nur zu Hause ist. Das habe ich selbst gemerkt.

Sie sprechen sehr gut Deutsch und gehen auf die Menschen zu. Hilft Ihnen das im Alltag?

Mir war es immer wichtig, nach draußen zu gehen und Kontakte zu pflegen. Ich versuche auch, zu meinen Nachbarn ein gutes Verhältnis zu haben, zu grüßen und zu fragen, wie es ihnen geht. Es ist wichtig, sich gesellschaftlich einzubringen und zu engagieren. Sei es in der Feuerwehr oder in einem Verein.

Gibt es einen Unterschied, was Sprache und Integration angeht, zwischen den Generationen von türkischen Einwanderern?

Meine Mutter konnte weder lesen noch schreiben als sie nach Deutschland kam. Sie war auch bei der Arbeit nur mit türkischen Frauen zusammen. Mein Vater hat uns vermittelt, dass wir eine Ausbildung machen und auf eigenen Beinen stehen sollen. Ich habe als Kind Deutsch gelernt und für meine Eltern übersetzt. Wenn heute türkische Migranten nach Deutschland kommen, dann sind es oft Akademiker. Sie wollen Deutsch lernen und sich integrieren, weil sie sich hier ein Leben aufbauen wollen.

Wie haben Sie die Flüchtlingswelle erlebt?

Ich hatte anfangs wirklich Befürchtungen, weil so viele auf einmal kamen. Dann habe ich mich im Helferkreis engagiert und eineinhalb Jahre Kinderbetreuung in der Leichtbauhalle gemacht. Je mehr ich mit den Geflüchteten zu tun hatte, desto weniger Vorbehalte hatte ich. Man muss ihnen die Kultur und die Regeln in Deutschland vermitteln, denn viele von ihnen wollen und sind bereit, sich integrieren. Außerdem bietet die Stadt Singen Unterstützung und Ansprechpartner in allen Bereichen.