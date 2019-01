Auf der Liste jener Orte, an denen sich Menschen in Singen unwohl fühlen, steht die Maggi-Unterführung seit Jahrzehnten an vorderer Stelle. Jetzt plant die Stadt nach vielen vorhergehenden Versuchen einen nächsten Schritt, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Nicht nur ein neues Farbkonzept soll im Untergrund realisiert werden, zudem sollen Überwachungskameras Übeltäter von ihrem Tun abhalten.

"Wir haben die Hoffnung, dass Täter dann besser überlegen, was man tun darf – und was nicht", erläutert Osama Khalifa. Der persönliche Referent von Oberbürgermeister Bernd Häusler hat prüfen lassen, ob an dieser Stelle Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Nicht zuletzt, nachdem Unbekannte kürzlich alle drei Fahrstühle beschädigt haben, ist der Handlungsdruck gewachsen. Zustimmung gibt es von vielen Seiten, zumal der Investition von rund 10 000 Euro keine dauerhaften Kosten folgen sollen, wie David Wallrafen vom Sicherheitstechnikunternehmen EAK-BIS betont. Die fünf Kameras sollen gegen Vandalismus geschützt sein und sch auch gegensetig im Blick behalten.

Das Farbkonzept soll Grafikdesigner Bert Binnig in Zusammenarbeit mit Fünftklässlern aus Singen umsetzen. Zudem, so kündigt Khalifa an, soll auch am Ausgang zur Julius-Bührer-Straße ein weiterer Aufzug gebaut werden, um die Barrierefreiheit der wichtigen Verbindung von Süd- zur Innenstadt zu verbessern.