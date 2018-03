Hilzingen Kaffeefahrt-Gauner muss jetzt selber zahlen

Das Amtsgericht Albstadt verurteilte den Veranstalter wegen Wuchers. Von der Abzocke war ein Ehepaar aus dem Hegau betroffen.

Der Veranstalter einer Kaffeefahrt wurde wegen Wuchers vom Amtsgericht Albstadt zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt. Opfer des unseriösen Händlers war ein älteres Ehepaar aus dem Hegau. Als Zeuge vor Gericht war unter anderem ein Teilnehmer an der Fahrt aus Hilzingen, der dem SÜDKURIER kurz darauf von dem dubiosen Vorgehen der Veranstalter ausführlich berichtete. Er selbst saß der Verkaufsmasche nicht auf, trat aber mehrfach mit dem Veranstalter in Kontakt, um den hohen Geldbetrag für das besagte Hegauer Ehepaar zurückzufordern. Nachdem das Urteil gegen den Veranstalter Ende vergangenen Jahres rechtskräftig wurde, berichtete er nun von dessen Ausgang und warnt eindringlich vor derartigen Fahrten.

Das Hegauer Ehepaar hatte wie der Hilzinger im Januar 2015 an einer Kaffeefahrt teilgenommen, die als Neujahrsempfang in einem Basler Festsaal angepriesen worden war. Tatsächlich sei bei der Fahrt mit 16 Personen aber Meßstetten das Ziel gewesen. Dort wurden die Teilnehmer in den Nebenraum einer Gaststätte gebeten, wo ihnen der Veranstalter Nahrungsergänzungsmittel, Besteck-Sets, Navigationsgeräte und Ähnliches zum Kauf anbot. Das Hegauer Ehepaar kaufte hier für eine Summe von 9000 Euro ein. Tatsächlich hätten die gekauften Artikel einen Gesamtwert von gerade einmal 780 Euro gehabt. Nach mehreren Schreiben und dem Einschalten der Polizei zahlte der Veranstalter das Geld zurück und holte seine Waren ab.

Das Amtsgericht Albstadt hielt es für erwiesen, dass der Angeklagte die mangelnde Urteilsfähigkeit und Willensschwäche des älteren Ehepaars ausgenutzt und eine Geldsumme gefordert habe, die in keinem Verhältnis zur Leistung gestanden habe. Der Zeuge aus Hilzingen ist froh, dass unter anderem sein Einsatz dazu geführt hat, dass das Ehepaar wieder zu seinem Geld kam. Die Verbraucherzentrale warnt vor derartigen Kaffeefahrten. Gleichzeitig weisen die Verbraucherschützer darauf hin, dass innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware auch bei Kaffeefahrten ohne Begründung vom Kaufvertrag Abstand genommen werden kann.