von SK

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am späten Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der August-Ruf-Straße zugetragen hat. Wie eine 28-jährige Frau bei der Polizei anzeigte, hatte sie, während sie in der Umkleidekabine Bademode anprobierte, plötzlich bemerkt, dass sie von einer unbekannten männlichen Person gefilmt wurde. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Ein Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung angeben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, feste Statur, Drei-Tage-Bart, dunkle, kurze Haare, schwarze Jacke, führte einen Rucksack mit. Der Vorfall soll durch weitere Zeugen im Laden bemerkt worden sein. Diese und weitere Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden.