von SK

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere unbekannte Personen, die am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr an der Ecke Bahnhof-/Erzbergerstraße aneinander geraten sind. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach bisherigen Erkenntnissen war es bereits zuvor in einer Gaststätte zu Streitigkeiten gekommen, die sich später im Freien fortgesetzt haben. Dabei sollen mehrere Männer auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Als eine 22-jährige Frau die Beteiligten trennen wollte, erhielt sie einen Schlag gegen den Kopf und stürzte zu Boden. Die Ermittlungen der Polizei zu der Auseinandersetzung dauern an.

