von Elisabeth Stauder

Der Krankenhausförderverein Singen hat seine jährliche Mitgliederversammlung im vor kurzem eröffneten Treffpunkt Horizont im Hospiz- und Palliativzentrum abgehalten. Vor dem eigentlichen Beginn der Versammlung informierte Sandra Storz vom Treffpunkt Horizont über das Hospiz.

Petra Martin-Schweizer gibt Vorsitz ab

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen die Wahlen und hier hieß es, eine neue Vorsitzende zu finden. Petra Martin-Schweizer, seit sechs Jahren erste Vorsitzende, stellte sich aus beruflichen Gründen – sie ist Gleichstellungsbeauftragte beim Landkreis Konstanz – nicht mehr zur Wahl.

Einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde Juliane Bani, vor vier Jahren von Kempten nach Singen gezogen, ebenso Frauke Soukop, die von Ulrike Kleinstück das Amt der Schriftführerin übernimmt. Dr. Volker Steinecke, seit 1. Januar 2019 Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Hegau-Klinikum, wird als weiterer Beisitzer den Vorstand verstärken. Alle übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Viel Lob für scheidende Vorsitzende

Bei ihrem Rückblick auf 2019 konnte Petra Martin-Schweizer viele Projekte erwähnen, die der Förderverein alleine oder teilweise mit Klinikum, Stadtverwaltung und Bürgerstiftung iniiert und finanziert hatte. Besonders hob sie die beiden Konzerte des Verbundorchesters mit Musikern aus allen Kliniken unter Leitung von Dr. Wolfram Lucke hervor.

Wie sehr Petra Martin-Schweizer den Förderverein in den letzten Jahren geprägt hatte, war den Dankesworten des zweiten Vorsitzenden Frank Hinder zu entnehmen. „Sie, das Urgestein aus Singen übernahm Verantwortung, wo immer man übernehmen musste“, so Hinder und zählte viele Projekte der vergangenen sechs Jahre auf. Man könne nur erahnen, wie viel Energie sie in ihre Arbeit gesteckt habe.

Waltraud Reichle und Christoph Labuhn von der Klinikseelsorge und auch Oberbürgermeister Bernd Häusler hoben die Standhaftigkeit der bisherigen Vorsitzenden bei der Sanierung der Krankenhauskapelle hervor. „Die Vorstandssitzungen, in der Regel über die Mittagszeit, waren gut vorbereitet, kein unendliches Geschwafel“, lobte der Oberbürgermeister.