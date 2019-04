von SK

Beim Versuch, einen unverschlossen vor einem Wohngebäude in der Hardenbergstraße abgestellten Motorroller zu entwenden, sind laut Polizei drei 14-Jährige am Montagabend gegen 16.40 Uhr von einem Hausbewohner bemerkt worden. Als das Trio den Roller aus der Garagenzufahrt schob, lief der jugendliche Zeuge hinterher und stellte die Tatverdächtigen. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurden die 14-Jährigen den Eltern übergeben. Die Ermittlungen der Polizei zu den Tatbeteiligungen dauern an.