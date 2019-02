von SK

Ein 14-Jähriger ist am Dienstagmittag von einer Gruppe mehrerer Menschen drangsaliert und von einem Mann geschlagen worden, selbst als er auf dem Boden lag. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall geschah in der Freiburger Straße in Singen, als der 14-Jährige von einer Schule zur Bushaltestelle lief. Die Gruppe stellte sich ihm in den Weg, einer davon ging laut Polizei ohne erkennbaren Grund auf den Jugendlichen los und schlug ihm ins Gesicht. Der 14-Jährige wurde an der Lippe verletzt. Zeugenhinweise an Telefon (0 77 31) 88 80.