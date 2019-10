Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straßengefährdung, die am Samstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in der Hauptstraße begangen wurde. Eine 63-jährige Autofahrerin war in Richtung Rielasingen unterwegs, als sie auf dem Gehweg neben der rechten Fahrbahnseite eine drei- bis vierköpfige Gruppe Jugendlicher bemerkte, wie die Polizei berichtet. Einer aus der Gruppe warf einen Steinbrocken direkt vor das Fahrzeug der 63-Jährigen, anschließend rannten die Jugendlichen davon. Mit dem linken Vorderreifen überfuhr die Frau den Stein, wodurch der Reifen platzte. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.