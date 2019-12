In Singen soll es zukünftig eine Jugendvertretung geben – das ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der Schülermitverantwortung, das im Mitte Dezember im Singener Rathaus stattfand.

35 junge Menschen – Schülerinnen und Schüler aller Schularten sowie Auszubildende – folgten der Einladung der städtischen Abteilung Kinder und Jugend. Beim Austausch im Ratssaal konnten die Jugendlichen bereits erste „Gremiumsluft“ schnuppern. Wie es in einer Mitteilung über das Treffen heißt, zeigte sich Bürgermeisterin Ute Seifried vor allem erfreut über die Zahl der Teilnehmer. Für Jennifer Störk als Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend war das Vernetzungstreffen ein erster Schritt zur Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten in Singen. Ihr Ziel ist es, die Mitgestaltung junger Menschen in der Stadt in die tat umzusetzen.

Singen Von Wut bis Bewunderung: Bei der jüngsten Sitzung wird klar, wie stark das Thema Klimaschutz den Gemeinderat spaltet Das könnte Sie auch interessieren

Das Treffen selbst wurde von einer jugendlichen Planungsgruppe (Matteo Möller, Tabikan Runa, Sophia Adam, Tizian Mattes und Benjamin Janke) gemeinsam mit Jennifer Störk organisiert. Die Veranstaltung habe verdeutlicht, dass der Wunsch gehört zu werden, bei den jungen Leuten sehr groß ist, wobei viele nicht wüssten, wie es um die Einflussmöglichkeiten Jugendlicher auf das kommunale Geschehen in Singen stehe. Bemängelt worden sei außerdem die unzureichende Vernetzung der Schulen. Dieses Defizit soll künftig durch schulübergreifende Aktionen ausgeglichen werden.

Neue Lust auf Demokratie

Die herausgearbeiteten Schwerpunkte des Treffens sollen rasch angegangen werden. So ist bereits für Januar ein weiteres Treffen geplant, zu welchem alle interessierten Jugendlichen eingeladen sind. Rückblickend äußerte sich Matteo Möller so: „Die Veranstaltung hat gezeigt, welchen Wert Mitspracherecht und Demokratie für junge Menschen haben. Die Teilnehmer haben Lust etwas zu verändern und aktiv zu verbessern.“