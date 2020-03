von Manuela Fuchs

Marcel Da Rin, Leiter der Kriminalprävention Singen, freute sich über die zahlreichen Gäste, die sich im Bürgersaal des Rathauses eingefunden hatten. „Projekte wie dieses, werden vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert“, informierte er das Publikum. „Sie sollen Zeichen setzen gegen Extremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Wir wollen helfen, Vorurteile abzubauen“, fügte er hinzu.

Fröhliche Melodien auf der Tuba

Die Künstler Paula Quast und Henry Altmann gestalteten das Programm. „Ist dies das ganze Paradies?“, lautete der Titel der musikalisch untermalten Märchenstunde. Altmann erwies sich als Multitalent, das mit einer Hand auf dem Flügel und gleichzeitig mit der anderen Hand auf der Tuba eine fröhliche Melodie spielte. Paula Quast las indessen mehrere jüdische Märchen vor. Das Erste handelte von einem armen Holzfäller, der mit seinem Schicksal haderte und sich sehnlichst wünschte, dass alles, was er berührte, zu Gold wird. Eine andere Geschichte erzählte, wie es zur Feindschaft zwischen Hund und Katze kam und ähnelte einer Fabel, wie wir sie von Aesop kennen.

Die Hamburger Schauspielerin Paula Quast lässt jüdische Märchen mit ihrer klaren, akzentuierten Sprechweise lebendig werden. | Bild: Manuela Fuchs

Paula Quast gelang es mühelos, mit ihrer kraftvollen, warmen Stimme die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Die meist verhaltene musikalische Begleitung von Altmann unterstrich die jeweilige Stimmung. Ein Streitgespräch zwischen einem Priester und einem Narren, welches in Zeichensprache ausgetragen wurde, zeigte dem amüsierten Publikum, wie unterschiedlich Interpretationen ausfallen können. Paula Quast nahm die Gäste mit auf eine faszinierende Reise, in der sich Humor und Lebensweisheiten abwechselten. In ihrer letzten Geschichte unterhielt sich ein Rabbi mit einem Engel. „Ist dies das ganze Paradies?“, wollte der Rabbi wissen. „Du irrst, wenn du denkst, die Gerechten säßen im Paradies. Das Paradies befindet sich im Herzen der Gerechten“, antwortete der Engel. Paula Quast entließ ein ebenso begeistertes wie nachdenkliches Publikum.