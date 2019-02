Sie philosophierten stundenlang über taktische Finessen im Fußball, auch beim täglichen gemeinsamen Mittagessen in der Schaffhauser Gastwirtschaft "Kastaniengarten" – nun treffen sich Jogi Löw, Rolf Fringer und Axel Thoma nach fast drei Jahrzehnten anlässlich eines traurigen Anlasses wieder. Der langjährige Präsident und große Macher des FC Schaffhausen, Aniello Fontana, war 71-jährig verstorben. Nach der Trauerfeier zollen der heutige deutsche Bundestrainer Jogi Löw, der frühere Schweizer Nationalcoach Rolf Fringer und Axel Thoma als Sportdirektor des FC Schaffhausen dem Patron größten Respekt ob dessen unermüdlichen Tatendrang rund um den Fußball in der Munotstadt.

Viele Querverbindungen

Trotz des traurigen Grundes des Zusammentreffens freuen sich die früheren Kicker des FC Schaffhausen über das Wiedersehen. Ihre sportlichen Wege haben sich Anfang der 90-er Jahre getrennt. Die Querverbindungen sorgten aber dafür, dass insbesondere die erstaunliche Trainerkarriere von Jogi Löw ihren Lauf nehmen konnte. Er folgte als Assistenz-Trainer Rolf Fringer, als der 1995 Chefcoach des Bundesligisten VfB Stuttgart wurde.

Nachdem Fringer vorzeitig den Verein verließ und Schweizer Nationaltrainer wurde, nutzte Löw die Gunst der Stunde, selbst Cheftrainer zu werden. Mit dem magischen Dreieck Balakow, Elber und Bobic eilte Löw von Sieg zu Sieg und wurde mit dem Team Deutscher Pokalsieger. Dies war der Beginn von Löws Trainer-Karriere. Nach verschiedenen Club-Stationen ging es ab 2004 rasant nach oben – zunächst Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann, dann sein Nachfolger und 2014 die Krönung mit dem Weltmeister-Titel.

Bundestrainer Jogi Löw ist nach der Trauerfeier vor dem Schaffhauser Münster ein gefragter Interview-Partner. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Wie zwei Brüder

Das alles bietet reichlich Gesprächsstoff zwischen den drei Fußball-Kumpels. In der neuen schmucken Arena des Lipo Parks, dem Lebenswerk von Aniello Fontana, plaudern Löw, Fringer und Thoma über vergangene Zeiten, fachsimpeln aber auch über die Fußball-Zukunft. Die für Deutschland verkorkste Weltmeisterschaft ist laut Axel Thoma abgehakt. Die drei Freunde erinnern sich lieber an gemeinsame Aktivitäten beim FC Schaffhausen. "Jogi und ich waren wie Brüder, gingen oft gemeinsam auf kleine Hegauer Ausgehtouren und wohnten auch beide in Büsingen", zitiert der SÜDKURIER Thoma in einem großen Artikel im Vorfeld der Fußball-WM. "Wir arbeiteten auch im selben Büro und nahmen die Arbeit sehr ernst, obwohl alle Spieler des FC Schaffhausen Halbprofis waren. Im Spielfeld harmonierten wir ebenfalls. Jogi spielte die feinen Pässe – und ich schoss viele Tore", so Thoma.

Jogi Löw Anfang der 90-er Jahre als Spieler des FC Schaffhausen. | Bild: Schaffhauser Regionalsportzeitung

Löw hält weiter Kontakt

"Die Zeit beim FC Schaffhausen war hat mich sehr geprägt. Ich pflege, soweit möglich, immer noch gute Kontakte", verrät Jogi Löw. Der frühere Spielausschuss-Vorsitzender des FC Singen 04, Daniel Wäschle, wollte ihn 1995 als Trainer der Blau-Gelben gewinnen, stattdessen schlug aber der Holländer Vize-Weltmeister Johann Neeskens in Singen auf. Der Kontakt zu Löw kam über Thoma zustande, ein dicker Kumpel von Wäschle. Dass Jürgen Klinsmann Jogi Löw als Assistenz-Trainer ins Nationalteam holte, soll ein Tipp von Wäschles damals zehnjährigem Sohn Felix gewesen sein. Daniel Wäschle pflegt seit gemeinsamen Spielzeiten bei den Stuttgarter Kickers ein intensives freundschaftliches Verhältnis zu Jürgen Klinsmann.

Fast hätten sich die Wege von Axel Thoma und Jogi Löw nochmals gekreuzt. Als Sportdirektor des FC Zürich wollte er im Jahr 2003 den früheren Freiburger als Übungsleiter engagieren. Löw sagte im letzten Moment ab. Thoma stellte Lucien Favre ein, der gerade mit Borussia Dortmund für Furore sorgt. Genug Themen zum Plaudern im Lipo Park. Den Kaffee nach dem Essen gibt's diesmal kostenlos. Wer den früher im "Kastaniengarten" zahlen musste, haben die drei Fußball-Freunde per kurzem Kartenspiel ermittelt.

