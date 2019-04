von SK

Sieben Schulen im Wahlkreis Singen erhalten im Jahr 2019 insgesamt 2,98 Millionen Euro Fördermittel für die Schulhaussanierung aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Landes. Das teilt die Grüne Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger in einer Pressemitteilung mit. Die Hohentwiel-Gewerbeschule, die Haldenwangschule, die Robert-Gerwig-Schule und das Hegau-Gymnasium in Singen, die Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule in Hilzingen sowie Sonnenlandschule und Berufschulzentrum Stockach würden von der Maßnahme profitieren.

"Der Sanierungsbedarf ist dringend und groß. Fenster und Dächer müssen renoviert, Schultoiletten saniert, Heizungen erneuert oder in Barrierefreiheit und Wärmedämmung investiert werden", sagt die Abgeordnete. "Uns ist wichtig, dass die Kommunen ihren Sanierungsstau abbauen können." Ob eine Schule für ihr Sanierungsprojekt öffentliche Gelder erhält, orientiere sich an festen Vorgaben. Bewilligt werden die Anträge vom zuständigen Regierungspräsidium.

"Gute Bildung braucht gute Rahmenbedingungen", betont Dorothea Wehinger. Auch zum Klimaschutz trüge die Sanierung von Gebäuden einen wichtigen Teil bei. "Wir müssen alles daran setzen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg geht auf Gebäude zurück. Das Land geht als Vorbild voran, indem es durch Sanierungen in Schulen die Klimabilanz verbessert."

Die Förderposten in Singen und Hilzingen teilen sich folgendermaßen auf: