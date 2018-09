von Hannes Schultheiss

Das schöne neuromanische Pfarrhaus der Herz-Jesu-Kirche Singen hat seit dem 15. August Besuch aus Kinshasa, der über elf Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Professor Dr. Jean Bosco Matand mit dem geistlichen Namen Abbé Johannes ist als Dozent an der Université Catholique du Congo tätig – von 2007 bis 2012 bekleidete er das Rektorenamt. Es ist nicht der erste Aufenthalt des Geistlichen in Singen: Zwischen ihm und der örtlichen Seelsorgeeinheit besteht eine langjährige, tiefe Verbindung. Bereits über 20 Mal verbrachte Jean Bosco Matand einen Teil des Sommers in seiner "zweiten Heimat", wie er die Bodenseeregion und den Hegau mit einem gewinnenden Lächeln nennt.

Der erste Aufenthalt in Singen fand 1987 im Rahmen seines Studiums am päpstlichen Bibelinstitut des Vatikans statt. Auf Empfehlung der Hochschule belegte der angehende Experte der Bibelexegese über die Ferien einen Deutschsprachkurs am Kreuzberg-Bonn Institut in Nordrhein-Westfalen – den anschließenden freien Monat bis zum Beginn des nächsten Hochschuljahres wollte Matand zur Vertiefung seiner Deutschkenntnisse nutzen.

Der erste Kontakt mit Singen

Auf sein Gesuch hin vermittelte ihm die Erzdiözese Freiburg eine Stelle in der Pfarrgemeinde Liebfrauen in Singen. Der damals 30-Jährige sollte Pfarrer Berthold Rauber vertreten, der sich in Kur begab. Über diese Rolle kam der aufgeschlossene Student schnell in engen Kontakt mit der Gemeinde und der Grundstein für viele bis heute bestehende Freundschaften war gelegt. Bis zu seiner Promotion 1995 verbrachte Matand jedes Jahr einige Wochen als Aushilfe in Singen.

Anschließend zog es ihn wieder in seine Heimat, wo er bald zum Vizegeneralsekretär der Bischofskonferenz gewählt wurde. Doch der enge Kontakt nach Singen sollte nicht abbrechen: Matand und die Singener Liebfrauen-Gemeinde hatten 1995 die Idee, in Mbay Museng, der ländlich geprägten und schwer zugänglichen Heimatgemeinde des Geistlichen, ein Krankenhaus zu errichten. Dies sollte in enger Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche vor Ort geschehen. Der Vorschlag wurde dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg unterbreitet, welches das Projekt genehmigte. Zwei Jahre später stieß auch die in Nordrhein-Westfalen beheimatete Kirchengemeinde Liebfrauen aus Hennef-Warth mit ihrem Missionskreis hinzu, um den Bau des Krankenhauses zu unterstützen, das den Namen Inamwan (auf Deutsch: Liebfrauen) bekam.

Singener unterstützen mehrere Einrichtungen

Seither reiste der Geistliche immer wieder als Gast und Ansprechpartner nach Singen, um über die Entwicklung des Projekts Auskunft zu geben. Als das durch Spenden finanzierte Gesundheitszentrum 2001 eröffnet werden konnte, war dies ein ungemein großer Erfolg. "Die Klinik ist äußerst wichtig für die Menschen im Umland", betont der Theologe. "Im Kongo herrschen immer noch bürgerkriegsähnliche Zustände, es gibt keinen funktionierenden Sozialstaat und immer wieder brechen Seuchen aus." Man denke nur an die jüngste Ebola-Epidemie im Osten des Landes.

In den 2000ern folgten weitere Nebenprojekte in benachbarten Gemeinden und Städten. Eine Schreinerei wurde errichtet, ebenso ein Waisenhaus und eine Nähschule, deren Aufbau maßgeblich durch Spendensammlung des Singener Missionskreises ermöglicht wurde. Es gehe um "Hilfe zur Selbsthilfe", so die feste Überzeugung Matands: "Unser Ziel ist es, dass vor Ort etwas Konkretes passiert."

An den Aufbauarbeiten hat auch das Ehepaar Jagsch aus Hennef-Warth einen großen Anteil. Im Juli 2018 waren sie bereits zum 16. Mal im Kongo. Ein Jahr zuvor war dies nicht möglich, marodierende Milizen zogen durch das Umland und machten vor den mitaufgebauten Einrichtungen keinen Halt. Die Nähschule wurde zum Teil zerstört, das Waisenhaus musste evakuiert werden, auch im Klinikgebäude wurde geplündert und verwüstet.

Termin: Anlässlich eines Begegnungsabends mit Abbé Johannes am 8. September, 19 Uhr, im Gemeindehaus Liebfrauen wird das Ehepaar Jagsch darüber informieren, wie sich die Lage derzeit darstellt und welche Perspektiven das Missionsprojekt verfolgt.

Republik Kongo Jean Bosco Matand wurde 1957 geboren. Seine Heimatgemeinde Mbay Museng liegt in Lomami, einer Provinz der Demokratischen Republik Kongo. Das flächenmäßig zweitgrößte Land Afrikas zählt 81 Millionen Einwohner und gehört zu den ärmsten und am schlechtesten versorgten der Welt. Der umstrittene Präsident Joseph Kabila regiert autoritär, immer wieder flammen bürgerkriegsähnliche Zustände auf. Soziale Dienste bietet nahezu ausschließlich die katholische Kirche an, die daher ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein