von SK

Singer-Songwriter James Morrison kommt am Samstag, 27. Juli, zum Hohentwielfestival, wie Veranstalter Vaddi-Concerts ankündigt. Seit mehr als zwölf Jahren ist er auf den Bühnen der Welt präsent und gilt vielen gleichgesinnten Musikern – darunter Sam Smith, Ed Sheeran, George Ezra oder James Bay – als Vorbild des gefühlvollen und trotzdem stimmgewaltigen Sängers mit Gitarre. Der Wegbereiter selbst bleibt – wie es in der Presseankündigung heißt – zurückhaltend und sagt: “Ich war glücklicherweise einfach einer der ersten”. 2007 gewann er einen Brit-Award und hat bis heute über 4,5 Millionen Exemplare seiner vier bisher erschienen Alben verkauft. Sein fünftes Album wurde kürzlich fertig produziert und soll 2019 veröffentlicht werden. Beim Hohentwielfestival will er ab 19 Uhr die neuen Songs seinen Fans live präsentieren.

