Von dem Termin erfahren hat Brigitte Trauth letztlich kurzfristig von ihrem Sohn Richard (der 2009 Abitur gemacht hat) als er ankündigte, hierfür nach Singen zu kommen.)

So trafen sich alle um 15 Uhr mit der Schulleiterin Frau Kerstin Schuldt zu einer Führung durch das Hegau-Gymnasium, was gerade für diejenigen, die schon lange nicht mehr dabei waren, sehr spannend war, da sich in den letzten Jahren viel verändert hat.

Das Jahrgangstreffen des Abiturjahrgangs 1979. | Bild: Brigitte Trauth

Im Anschluss schwelgten beide Gruppen in alten Erinnerungen – der Abi-Jahrgang 2009 ließ den Abend in Seile‘s Restaurant & Vino Bar ausklingen, der Abi-Jahrgang 1979 in der Vinothek Wein & Fein. Bilder: Brigitte Trauth