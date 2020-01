von Manuela Fuchs

Das Stadtbild von Singen hat sich im Lauf des vergangenen Jahres verändert und dafür wurden ordentlich Geld und Arbeit investiert. Als einer der teuersten Einzelposten im städtischen Haushalt erwiesen sich hierbei der Anbau und die Gestaltung der Außenanlagen der Beethovenschule.

Nach dem Bau der Mensa im Jahr 2014 konnte im Frühjahr 2019 der Anbau eingeweiht werden. Auf drei Etagen sind jeweils 400 Quadratmeter Nutzfläche mit jeweils zwei Klassenzimmern entstanden. Die genehmigten Kosten von 3,4 Millionen Euro konnten in diesem Fall leicht unterschritten werden.

Altes Gasthaus in neuem Glanz

Im Bereich der Sanierungen darf das Gasthaus Kreuz als durchaus gelungen bezeichnet werden. Nachdem das Kreuz fast anderthalb Jahre geschlossen war, wurde es im Herbst aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Der Prinz kam hier in Gestalt des Jungkochs Sebastian Kopitzki, der die Traditionsgaststätte am 8. November wieder eröffnet hat.

Doch vor dem kulinarischen Genuss standen eine Menge Schweiß und Arbeit auf dem Plan, dazu kam die beachtliche Investitionssumme von knapp einer Million Euro. Das in die Jahre gekommene Gasthaus wurde von Grund auf modernisiert, wobei alt und neu auf harmonische Weise kombiniert wurde, auch der klassische Wirtsgarten im Außenbereich wird den Gästen im Sommer wieder zur Verfügung stehen.

33 Wohnungen am Herz-Jesu-Platz

Ein neues Gesicht hat ebenfalls der Herz-Jesu-Platz bekommen. Der 5000 Quadratmeter große Platz wird nun von drei Wohngebäuden mit insgesamt 33 Wohnungen – 17 Eigentums- und 16 Mietwohnungen – eingerahmt. Die Gassen auf dem angrenzenden Marktplatz wurden verbreitert und somit kann sich der Wochenmarkt noch ansprechender als bisher präsentieren.

Das neue Parkhaus verfügt über 75 öffentliche und 39 private Parkplätze. Wochenmarktbesucher können die Parkplätze in der Tiefgarage noch bis Dezember 2020 kostenlos nutzen. Durch diese Aktion soll der Wochenmarkt noch attraktiver werden. E

Hegaustraße neu gestaltet

in weiteres Highlight auf dem Gebiet der Sanierung ist die Neugestaltung der Hegaustraße. Die Planung hat laut OB Bernd Häusler rund sechs Jahre gedauert und die Kosten der Sanierung beliefen sich auf etwa 1,7 Millionen Euro, aber nun können sich Händler und Kunden gleichermaßen über Singens neue, attraktive Flaniermeile freuen.

In den vier nördlichen Singener Ortsteilen wurde die Nachbarschaftshilfe „Nachbarn helfen“ ins Leben gerufen, welche sich bis jetzt hervorragend entwickelt. Das Hilfsangebot der Nachbarschaftshilfe ist breit gefächert und gibt älteren und hilfsbedürftigen Menschen die Möglichkeit, so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu leben.

Para-Leichtathletikmeisterschaften im Juli

Mit den Internationalen Deutschen Meisterschaften für Sportler mit Beeinträchtigung – den Para-Leichtathletikmeisterschaften – hatte die Stadt im Juli im Münchriedstadion eine besondere Veranstaltung, die auch über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung fand.

Bereits zum dritten Mal hat der Bundesverband im Behindertensport die Austragung der Wettkämpfe nach Singen vergeben. 174 Sportler aus 70 Vereinen gingen an den Start und hatten dabei die Chance, sich für die Paralympics 2020 in Tokio zu qualifizieren.